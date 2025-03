Spari nel centro storico di Cosenza, trovati proiettili nel muro di un’abitazione

- Advertisement -

COSENZA – I carabinieri di Cosenza indagano sull’esplosione di alcuni colpi avvenuta alle prime ore di oggi nel centro storico nella zona dello Spirito Santo. Colpi che non avrebbero ferito fortunatamente nessuno. I proiettili sono stati rinvenuti conficcati nel muro di una abitazione. L’ipotesi è che precedentemente ci sia stata una lite culminata nell’esplosione dei colpi che avrebbero anche raggiunto una finestra ma al momento sono in corso mirate indagini per chiarire ogni circostanza.