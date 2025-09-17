Sparatoria di Santo Stefano a Montalto Uffugo: condanna a sei anni e quattro mesi per tentato omicidio

- Advertisement -

COSENZA – Il Tribunale di Cosenza ha condannato a 6 anni e 4 mesi di reclusione Tonino Prezio, per i fatti accaduti la sera del 26 dicembre del 2024 a Montalto Uffugo. L’accusa è di tentato omicidio. I fatti si erano consumati in un bar di Piazza Mammoni, nel centro storico di, intorno alle 21, dove un uomo di nazionalità albanese era stato ferito da alcuni colpi di pistola esplosi a distanza ravvicinata.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri di Rende, Prezio si sarebbe avvicinato alla vittima per poi aprire il fuoco, ferendolo gravemente. Arrestato poche ore dopo l’agguato, Prezio ha affrontato il processo con rito abbreviato, richiesto dalla difesa ottenendo così uno sconto di pena. Il giudice ha escluso le aggravanti dei futili motivi e della recidiva. La vittima si è costituita parte civile.