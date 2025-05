Sovraindebitamento: educazione finanziaria e prevenzione, Barbuto «attivarsi già dai primi segnali di crisi»

- Advertisement -

RENDE – Le pagine di Quicosenza nelle scorse settimane si sono occupate più volte del tema del sovraindebitamento: una situazione in cui una persona (o una piccola impresa) non riesce più a pagare tutti i propri debiti con il proprio reddito e/o patrimonio. In pratica, le spese e i debiti sono talmente alti rispetto alle entrate, che non è possibile farvi fronte in modo sostenibile. Con l’avvocato e docente Luca Barbuto, direttore del Dipartimento di Scienze Economiche presso l’Accademia Universitaria degli studi giuridici ed europei, abbiamo voluto affrontare la tematica in termini di ‘prevenzione’ partendo anche dal concetto di ‘educazione finanziaria’. Anche una famiglia è una sorta di impresa che si trova a dover far quadrare i conti tra entrate e uscite. In parole semplici, immaginando di avere più rate da pagare ogni mese (prestiti, bollette, mutuo…) rispetto a quello che guadagni, il rischio sovraindebitamento si verifica quando, anche facendo sacrifici, una famiglia non riesce a stare al passo.

L’argomento affrontato durante la trasmissione Informattiva su Rlb è stato proprio quello della prevenzione e dell’importanza di una corretta informazione su quelli che sono i primi segnali di crisi delle piccole e medie imprese che rappresentano gli alert da non sottovalutare. Come individuare i primi segnali di crisi e quali sono strumenti previsti dal codice della crisi e dell’insolvenza.

ASCOLTA https://www.quicosenza.it/news/wp-content/uploads/2025/05/barbuto.mp3

Attivarsi già dai primi segnali di crisi

“E’ necessario capire la proporzione tra il debito che siassume e la capacità restitutoria. Riguardo alle piccole e medie imprese, devono immediatamente individuare i segnali di crisi. Oggi il Codice della Crisi che è il nostro ‘manuale’, – spiega Barbuto – individua quelli che sono, nello specifico, i segnali di crisi che devono essere rilevati preventivamente e tempestivamente. Il codice prevede che l’impresa adotti quegli assetti finalizzati alla prevenzione di questi segnale e individua proprio dei numeri, superati i quali, l’imprenditore è a rischio (esposizione nei confronti di banche, finanziarie, mancati contributi nei confronti dei lavoratori, esposizioni nei confronti dell’Inps o dell’Agenzia delle Entrate)”.

“Quando si superano determinati numeri l’imprenditore deve attivarsi, utilizzando gli strumenti previsti dal Codice della crisi di impresa. Uno strumento fondamentale è la ‘composizione negoziata della crisi’, procedura stragiudiziale che si attiva davanti alla Camera di Commercio, e viene nominato un esperto della crisi che insieme all’advisor dell’azienda compie un percorso di risanamento aziendale finalizzato a risolvere la problematica economica e finanziaria e per la prosecuzione dell’attività d’impresa. Il Codice della Crisi è finalizzato al risanamento: più la crisi si individua e si agisce immediatamente, più è facile ottenere il risanamento. Riguardo alle piccole imprese o alle ditte individuali, la soluzione non è chiudere perchè resta il debito e rischia con il proprio patrimonio personale”.

Lo sportello UGL di Cosenza dedicato al sovraindebitamento

Lo sportello attivato dall’UGL a Cosenza, in collaborazione il prof. Barbuto nasce per fornire assistenza e consulenza gratuita a persone fisiche ed imprese in difficoltà. Un servizio gratuito e qualificato pensato per supportare famiglie e piccole e medie imprese in difficoltà economica.

“Nasce dalla necessità di informazione, oltre alla formazione che è fondamentale. Il professionista che deve risolvere il problema infatti, deve avere una formazione adeguata. Ma dobbiamo informare le famiglie e le imprese delle possibilità. Oggi le soluzioni ci sono ma c’è ancora bisogno di informare su questo aspetto, sulla buona educazione finanziaria. Con il dott. Francesco Rovere e il segretario Guglielmo Nucci abbiamo portato avanti questo progetto che è attivo dal 2023 e l’idea è di informare le persone o le ditte del territorio fornendo una consulenza gratuita, accogliere e spiegare quali sono le soluzioni, si esaminano i documenti, si verifica la fattibilità della risoluzione del debito. Stiamo accogliendo tante persone, tante famiglie, piccoli imprenditori ai quali forniamo un aiuto importanti”.

Attività e obiettivi principali dello sportello

Ascolto e consulenza gratuita: lo sportello offre un primo incontro gratuito con un professionista qualificato per valutare la situazione debitoria e individuare possibili soluzioni.

Supporto alle imprese in crisi: particolare attenzione è rivolta alle piccole e medie imprese, spesso colpite da scelte finanziarie errate o da difficoltà nell’accesso al credito, con l’obiettivo di aiutarle a rimanere attive nel tessuto economico locale.

Educazione e sensibilizzazione: l’UGL promuove eventi informativi e collaborazioni con enti locali, istituzioni e professionisti per sensibilizzare la comunità sul tema del sovraindebitamento e fornire strumenti utili per affrontarlo.

Per usufruire dello sportello, è possibile contattare direttamente la sede dell’UGL di Cosenza, dove verranno forniti dettagli su appuntamenti e modalità di accesso. L’iniziativa è volta a garantire riservatezza e rispetto per la privacy.