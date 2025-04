Sovraindebitamento e ludopatia, avv. Agovino «come accedere ad un piano di ristrutturazione dei debiti»

- Advertisement -

COSENZA – La ludopatia, o dipendenza dal gioco d’azzardo, può portare a gravi conseguenze finanziarie. I soggetti ludopatici possano accedere alla procedura di sovraindebitamento secondo il Codice della Crisi (d.lgs. 14/2019). Come noto la legge n. 3/2012 (legge sul sovraindebitamento) è finalizzata a risolvere le situazioni di incapacità ad adempiere alle obbligazioni assunte dal soggetto. Presupposti di applicabilità della normativa sono l’eccessiva esposizione debitoria – l’incapacità ad adempiere con il proprio patrimonio ed infine la meritevolezza – ovvero l’aver contratto debiti nella consapevolezza di poter adempiere.

Una delle cause di indebitamento purtroppo, è dovuta al gioco d’azzardo. Negli ultimi anni, il fenomeno del sovraindebitamento è diventato sempre più diffuso, coinvolgendo persone di ogni età e ceto sociale. Tra le cause meno visibili ma profondamente radicate vi è la ludopatia, ovvero la dipendenza patologica dal gioco d’azzardo. La ludopatia non è solo un vizio o una cattiva abitudine: è una vera e propria patologia comportamentale, riconosciuta anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Chi ne è affetto sviluppa un impulso incontrollabile verso il gioco, spesso nella speranza di “recuperare” quanto perso in precedenza. Questo meccanismo, però, porta nella stragrande maggioranza dei casi a ulteriori perdite economiche, alimentando un ciclo di disperazione e debiti, una sorta di emorragia dalla quale non si riesce ad uscire.

Il sovraindebitamento, a sua volta, è la condizione in cui una persona non riesce più a far fronte ai propri impegni economici con il reddito disponibile. Quando questo stato deriva o è aggravato dalla ludopatia, la situazione diventa particolarmente critica: i debiti si accumulano in maniera incontrollabile, coinvolgendo talvolta anche familiari e garanti inconsapevoli. Molti giocatori patologici, pur di continuare a giocare, accedono a prestiti, finanziamenti o fanno ricorso a strumenti di credito facile. In alcuni casi si spingono fino all’usura, cadendo in una spirale pericolosa che può sfociare in gravi conseguenze economiche, sociali e psicologiche.

Intervenire è possibile

Per fortuna, gli strumenti per uscire da questo tunnel esistono. Ne abbiamo parlato, ai microfoni di RLB, con l’avvocato Maria Agovino, soggetto gestore presso l’OCC istituito al Tribunale di Cosenza che si è occupata di diversi casi di sovraindebitamento da ludopatia.

Dal punto di vista legale, la Legge 3/2012 sul sovraindebitamento – nota anche come “Legge Salva Suicidi” – offre un’opportunità concreta di ristrutturare i debiti e ricominciare. Sul fronte sanitario, i servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D) presenti in ogni territorio offrono supporto psicologico e terapeutico per affrontare la ludopatia. Primo passo fondamentale è che il soggetto che intende accedere alle procedure previste in caso di sovraindebitamento da gioco d’azzaro, riconosca la propria dipendenza e si affidi ad un percorso di terapia presso le strutture accreditate come i Ser.D, che riconosceranno la patologia e certificheranno che il ludopatico abbia intrapreso quel percorso con esito positivo.

In pratica il debitore deve aver riconosciuto la dipendenza dal gioco, iniziato un percorso terapeutico (ad esempio presso un Ser.D), dimostrare di voler uscire dalla spirale del gioco e di ristrutturare la propria situazione economica in modo responsabile, e infine, collaborare in modo trasparente con l’OCC. Sono molti i casi in cui i giudici hanno considerato la ludopatia come una condizione assimilabile ad una malattia e quindi come un fattore attenuante nella valutazione della colpa, a patto che venga dimostrata con documentazione medica e un percorso attivo di recupero.