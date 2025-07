“Sovraindebitamento e crisi di impresa: quali soluzioni?” Lunedì a Castrolibero importante talk divulgativo

- Advertisement -

CASTROLIBERO (CS) – In Italia ci sono molti milioni di sovraindebitati, con problemi economici in aumento, ricadute sociali e persino psicologiche, sia nelle famiglie che nelle imprese. Vi sono per fortuna, Istituzioni e corpi intermedi che si pongono il problema di conoscere le ragioni degli indebitati per Ludopatia, disoccupazione, impoverimento, impossibilità nel pagare tasse e bollette e, soprattutto difficoltà di accesso al credito.

Il Comune di Castrolibero ed il sindacato UGL, sensibili a tali evidenti ed attuali emergenze sociali,hanno promosso, per lunedì prossimo , il “talk divulgativo” – in Largo degli Aquiloni alle 19 -“Sovraindebitamento e crisi di impresa: quali soluzioni? Come affrontare le esposizioni con banche, finanziarie e riscossione”.

Dopo i saluti del sindaco di Castrolibero Orlandino Greco e del segretario confederale UGL, Guglielmo Nucci, coordinati dal responsabile Centro Studi del Sindacato, Filippo Salatino, offriranno il loro contributo nel focus: Pietro Molinaro, presidente della Commissione regionale “anti criminalità”, il Direttore del Dipartimento Scienze Aziendali e Giuridiche dell’UNICAL, prof. Franco Rubino, il presidente di Ance Calabria, Roberto Rugna, Francesco Rovere, coordinatore nazionale UGL Riscossione ed il Direttore del Dipartimento Scienze Economiche dell’AUGE di Roma (Accademia Universitaria Giuridica Europea), prof. Luca Barbuto.

Verrà approfondita la finalità principale della Legge n. 221/2012 e regolamento attuativo (D.M. n. 202/2014) – così come modificati dal “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, entrato in vigore il 15 luglio 2024 -in cui fondamentale è l’istituto giuridico della “sdebitazione del debitore incapiente“, nei testi legislativi “antisovraindebitamento ed usura”, che ha introdotto strumenti precipui per risanare debiti e stralcio della posizione debitoria, tentando così di agire concretamente per la ripresa economico-sociale del Meridione.

L’Ugl, che da sempre propone di fare rete coi corpi intermedi e rinforzare i legami fra imprese e persone, ha da tempo avviato ricerche in materia di pressione fiscale ed accesso al credito, collaborando, con soggetti tecnici ed istituzionali, su tale emergenza creando i presupposti per l’apertura nella sede di Cosenza, di uno Sportello anticrisi in collaborazione col prof. Barbuto.