CASTROLIBERO (CS) – “Egr. Sig. Prefetto, mi corre l’obbligo segnalarLe, per le conseguenze sull’ordine pubblico che inevitabilmente ne derivano, che in occasione delle partite di calcio, soprattutto di cartello, che si giocano allo stadio San Vito – Marulla di Cosenza, un numero incontrollato di autovetture utilizzano come parcheggio, irregolare e indiscriminato, le strade del Comune di Castrolibero adiacenti lo stadio“.

Inizia così la lettera inviata dal Sindaco di Castrolibero Orlandino Grego al Prefetto di Cosenza sulle difficoltà che si riscontrano nella gestione del traffico ad ogni gara interna del Cosenza dove, non solo ci sono problemi alla viabilità, ma spesso si registrano soste indiscriminate nelle vie addiaccianti allo stadio che rientrano nel territorio di Castrolibero.

Va anche evidenziato, però, che con le ordinanze che portano molto spesso alla chiusura di Viale Magna Grecia, molti automobilisti che arrivano soprattutto dalla provincia, non possono far altro che cercare di parcheggiare nelle immediate vicinanze dello Stadio Marulla. Il sindaco evidenzia anche l’atavico problema dei parcheggiatori abusivi e annuncia, senza mezzi termini, che non solo sarà cura della Polizia municipale del Comune di Castrolibero regolamentare la viabilità e la sosta dei veicoli durante le partite e nelle successive manifestazioni sportive ma, qualora ne ricorressero gli estremi, si procederà ad applicare quanto previsto dal codice della strada. ovvero multe!

Problematiche alla viabilità

“Facendo seguito alla mia precedente nota del 20 maggio 2023 prot.n.11157 – prosegue il Sindaco – a Lei indirizzata, e al vostro riscontro del 26 maggio 2023, riguardante le problematiche relative alla viabilità sul territorio comunale di Castrolibero, in concomitanza con le manifestazioni sportive presso lo stadio San Vito Marulla di Cosenza, si comunica che a partire da sabato 19 agosto 2023, la prima di campionato del Cosenza calcio in casa, sarà cura della Polizia municipale di questo Ente a regolamentare la viabilità e la sosta dei veicoli durante il suddetto evento e anche per le successive manifestazioni sportive e, qualora ne ricorressero gli estremi si procederà ad applicare quanto previsto dal codice della strada”.

I parcheggiatori abusivi

“Nel contempo – prosegue Greco – si fa presente altresì alla S.V. il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, che molto spesso assumono comportamenti fastidiosi nei confronti degli automobilisti e di coloro che parcheggiano la propria auto per andare allo stadio, costituiscono di fatto un potenziale pericolo per l’ordine pubblico. Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, mi permetto di chiederLe, compatibilmente con la disponibilità di uomini e mezzi, un maggior controllo sulle vie comunali Mattia Preti – E. Kant – Marchesato – Rendano prospicienti lo stadio San Vito Marulla, ad iniziare da sabato 19 agosto 2023. In tal modo – conclude la nota – l’attività di ordine pubblico si concretizzerebbe anche come sostegno e supporto al personale della Polizia municipale in servizio di viabilità. Certo di una fattiva collaborazione, invio cordiali saluti”.