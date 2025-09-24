Solidarietà per Gaza, raccolta fondi della Cisl per gli aiuti umanitari alla popolazione

- Advertisement -

COSENZA – “Siamo tutti chiamati a fermarci, riflettere e agire per la pace. Per questo, come CISL di Cosenza, aderiamo con convinzione all’iniziativa organizzata dall’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano invitando la cittadinanza – in particolare gli amici e le amiche dell’area urbana – a partecipare e a condividere questo momento di preghiera e testimonianza collettiva. Il nostro impegno per la pace si traduce anche in azioni concrete, di solidarietà e di vicinanza a chi soffre”. Così Michele Sapia, Segretario Generale UST CISL Cosenza.

L’adesione alla veglia si colloca all’interno di un più ampio impegno promosso dalla CISL a livello nazionale, che dall’11 settembre ha avviato una sottoscrizione straordinaria a favore della popolazione civile di Gaza, duramente colpita da una crisi senza precedenti. In collaborazione con la Croce Rossa Italiana, la raccolta fondi sostiene interventi umanitari urgenti destinati a donne, uomini e bambini privati dei beni essenziali, delle cure e della dignità.

Come contribuire

Chiunque voglia partecipare alla raccolta può effettuare un versamento tramite:

IBAN: IT73I0103003201000002918273 – Intestato a: CISL – Donazione a sostegno aiuti umanitari popolazione civile di Gaza. Causale: “Donazione a sostegno aiuti umanitari popolazione civile di Gaza”. L’intero ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana.

“La raccolta di fondi – afferma la Segretaria Generale della CISL, Daniela Fumarola – nasce dalla volontà di tradurre in azione concreta il nostro appello alla pace e alla giustizia. La CISL ribadisce che la pace è un dovere da costruire con atti concreti: servono corridoi umanitari, un cessate il fuoco immediato e il rilancio del dialogo per una soluzione politica fondata sulla coesistenza di due popoli e due Stati”.