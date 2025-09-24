HomeArea Urbana

Solidarietà per Gaza, raccolta fondi della Cisl per gli aiuti umanitari alla popolazione

La Cisl in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, ha promosso una raccolta fondi per interventi umanitari urgenti destinati a donne, uomini e bambini privati dei beni essenziali, delle cure e della dignità

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
COSENZA – “Siamo tutti chiamati a fermarci, riflettere e agire per la pace. Per questo, come CISL di Cosenza, aderiamo con convinzione all’iniziativa organizzata dall’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano invitando la cittadinanza – in particolare gli amici e le amiche dell’area urbana – a partecipare e a condividere questo momento di preghiera e testimonianza collettiva. Il nostro impegno per la pace si traduce anche in azioni concrete, di solidarietà e di vicinanza a chi soffre”. Così Michele Sapia, Segretario Generale UST CISL Cosenza.

L’adesione alla veglia si colloca all’interno di un più ampio impegno promosso dalla CISL a livello nazionale, che dall’11 settembre ha avviato una sottoscrizione straordinaria a favore della popolazione civile di Gaza, duramente colpita da una crisi senza precedenti. In collaborazione con la Croce Rossa Italiana, la raccolta fondi sostiene interventi umanitari urgenti destinati a donne, uomini e bambini privati dei beni essenziali, delle cure e della dignità.

Come contribuire

Chiunque voglia partecipare alla raccolta può effettuare un versamento tramite:
IBAN: IT73I0103003201000002918273 – Intestato a: CISL – Donazione a sostegno aiuti umanitari popolazione civile di Gaza. Causale: “Donazione a sostegno aiuti umanitari popolazione civile di Gaza”. L’intero ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana.

“La raccolta di fondi – afferma la Segretaria Generale della CISL, Daniela Fumarola – nasce dalla volontà di tradurre in azione concreta il nostro appello alla pace e alla giustizia. La CISL ribadisce che la pace è un dovere da costruire con atti concreti: servono corridoi umanitari, un cessate il fuoco immediato e il rilancio del dialogo per una soluzione politica fondata sulla coesistenza di due popoli e due Stati”.

Nazionale cisl raccolta gaza

 

 

 

