Solidarietà a Cosenza: distribuiti sacchi a pelo per riscaldare le notti dei clochard

COSENZA – “Emergenza Freddo-Il valore della solidarietà” è l’iniziativa congiunta del Rotary Club Cosenza Nord, del Rotaract Cosenza e dell’Inner Wheel Cosenza, presieduti rispettivamente da Natale Dodaro, Francesco Iannucci e Carla Fiore, i quali mercoledì scorso hanno consegnato i sacchi a pelo all’Associazione di volontariato Casa Nostra, nelle mani del Presidente Pino Salerno perché provveda a smistarli a chi ne ha bisogno.

I senza tetto sono presenti nella nostra città come ovunque nel mondo ed il fenomeno è in aumento. Il mondo del volontariato, in questo settore ancor più che in altri, è determinante per dare un conforto reale, materiale e psicologico, a persone che vivono in condizioni di estrema fragilità.

Associazione Casa nostra

Casa Nostra è nata nel 2015 in locali messi a disposizione dalla Curia arcivescovile e le attività si sono ampliate negli anni grazie al contributo di tanti uomini e donne che offrono generosamente il proprio tempo. L’assistenza va dal disbrigo delle pratiche burocratiche ai servizi di lavanderia, dalla distribuzione di pasti caldi e coperte al recupero di persone che hanno avuto problemi con la giustizia. Non sempre purtroppo è possibile offrire un letto, e allora per chi rimane fuori c’è l’assistenza in strada che viene svolta due sere a settimana.

All’incontro per la donazione dei sacchi a pelo, nella sede di via Cafarone, ha tenuto ad essere presente Monsignor Giovanni Checchinato, Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano, che ha avuto parole di apprezzamento per il gesto concreto di solidarietà, sottolineando l’importanza che la società abbia sempre più attenzione verso nuove e vecchie povertà.

“Subito dopo, insieme ai volontari dell’unità di strada, sul furgoncino attrezzato di Casa nostra sono saliti rappresentanti delle tre associazioni per dare una mano nel consueto giro notturno e quindi consegnare i primi sacchi a pelo”.