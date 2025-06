“Situazione insostenibile al ‘G. Falcone’ di Rende”: oltre 200 genitori sollecitano rimozione della dirigente

- Advertisement -

RENDE (CS) – Riceviamo e pubblichiamo il secondo appello giunto alla nostra redazione da parte di un gruppo di genitori l’Istituto Comprensivo “G

Falcone” di Rende Quattromiglia che chiedono la rimozione della preside per “grave situazione di incompatibilità ambientale”.

“Con la presente, i genitori firmatari della richiesta già trasmessa al Ministero dell’Istruzione e del Merito, all’Ufficio Scolastico Regionale e a quello Provinciale – relativa alla grave situazione di incompatibilità ambientale riscontrata presso l’Istituto Comprensivo “G Falcone” di Rende Quattromiglia, riconducibile alla gestione della dirigente scolastica, dott.ssa Maria Cristina Rippa intendono sollecitare un intervento urgente da parte degli organi competenti.

Le adesioni a sostegno dell’istanza continuano ad aumentare, superando attualmente le 220 firme. Questo dato conferma in modo inequivocabile che il disagio percepito all’interno della comunità scolastica non solo persiste, ma è in costante crescita. Numerosi genitori, anche dopo la fine delle attività didattiche, hanno chiesto di poter sottoscrivere la petizione, spinti dalla volontà di rafforzare e rendere più visibile la richiesta già presentata, e sono pronti a proseguire con ulteriori iniziative: raccolte firme, segnalazioni, richieste pubbliche. Perché la scuola è un bene comune e va difeso da ogni forma di gestione che ne comprometta la funzione educativa e sociale.

Alla luce di quanto sopra, riteniamo che non sia più possibile alcun rinvio. Il malcontento tra la Comunità scolastica è diffuso e profondamente radicato. Le numerose segnalazioni già inviate agli uffici competenti – corredate da un’analisi documentata e dettagliata delle criticità – delineano con chiarezza una situazione che compromette seriamente il funzionamento della scuola e il benessere di tutte le persone coinvolte. È doveroso ribadire che la richiesta di accertamento non nasce da un’iniziativa isolata, ma rappresenta la voce compatta e responsabile di una parte significativa della comunità scolastica. Un numero crescente di famiglie avverte oggi l’urgenza di essere ascoltato, tutelato e rassicurato attraverso un’azione concreta da parte delle Istituzioni.

Per tali motivi, si rinnova con forza la richiesta di avvio immediato di un’istruttoria, finalizzata a verificare la sussistenza delle condizioni previste per la dichiarazione di incompatibilità ambientale della dirigente attualmente in carica. Il silenzio non è più accettabile. È necessario ristabilire condizioni di legalità, trasparenza, dialogo e rispetto, affinché la scuola possa tomare ad essere un luogo sicuro, sereno e orientato alla crescita dei nostri figli”.