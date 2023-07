Al carcere di Cosenza sit in di protesta del sindacato Con.Si.Pe.

COSENZA – Carenza di personale, straordinari non retribuiti, turni di servizio insostenibili oltre alle 8 ore attuali. Inoltre viene chiesto al personale di espletare ulteriori ore lavorative e le piante organiche sono da rifare.

Sono alcuni dei problemi che hanno spinto il sindacato Confederato Sindacati Penitenziari a manifestare, questa mattina davanti la Casa Circondariale di Cosenza, “Sergio Cosmai”, per sensibilizzare l’opinione pubblica e non solo delle precarie condizioni in cui opera il personale della Polizia Penitenziaria. Alla manifestazione ha partecipato anche il presidente nazionale Con.Si.Pe., Domenico Nicotera, il quale ha annunciato per il prossimo 12 ottobre una manifestazione davanti a Montecitorio.