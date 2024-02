Sit in davanti la sede Rai di Cosenza: «stop al genocidio, servizio pubblico vergognoso»

COSENZA – Lancio di peluche e bandiere pro Palestina questa mattina, contro la sede Rai di Cosenza da parte di una trentina di manifestanti del movimento La Base. La protesta è stata inscenata a seguito della nota stampa diffusa dai vertici di Viale Mazzini in seguito le dichiarazioni del cantante Ghali a Sanremo che esortava uno ‘stop al genocidio’. Una contestazione promossa “contro il comportamento vergognoso della Rai – sottolinea il movimento La Base – che ribadisce il proprio sostegno all’offensiva criminale di Israele e prende le distanze da chi denuncia il genocidio in corso”.

“Il ‘servizio pubblico’ della Rai, come tutti i principali organi di informazione italiani, diffonde una percezione distorta e sproporzionata di quello che sta avvenendo in Palestina e si rende complice del governo di Netanyahu e della sua politica di terrore contro la popolazione palestinese, che ha già causato oltre 30 mila vittime, oltre 70mila feriti e oltre un milione di sfollati. Proprio in questi giorni, la politica criminale del governo israeliano è quella di attaccare la città di Rafah, dove hanno trovato riparo milioni di profughi in fuga, che rischiano un vero massacro”. I manifestanti hanno anche esposto cartelli di protesta e urlato slogan tra cui “Gaza libera”. Il sit in non ha per il momento provocato rallentamenti alla circolazione sul tratto stradale e sul posto sono presenti le forze dell’ordine.