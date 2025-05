Sit-in davanti la sede Rai di Cosenza: «Garantire spazio al Referendum dell’8 e 9 giugno»

- Advertisement -

COSENZA – Questa mattina, davanti alla sede Rai di Cosenza, si è svolto un sit-in organizzato dal Partito Democratico della Calabria, insieme alla CGIL e a numerosi militanti e attivisti, per chiedere una maggiore copertura mediatica sul referendum dell’8 e 9 giugno.

“L’informazione pubblica deve garantire il diritto dei cittadini a essere pienamente informati sui temi referendari. Non è accettabile che solo una minima percentuale delle trasmissioni Rai ne parli. I cittadini devono poter conoscere le ragioni del referendum che riguarda direttamente i loro diritti sul lavoro”, ha dichiarato il PD Calabria.

“Chiediamo alla Rai di svolgere il suo ruolo di servizio pubblico, garantendo il pluralismo delle opinioni. Gli italiani devono sapere di avere l’opportunità di esprimersi su temi cruciali per il loro futuro”, ha aggiunto il PD Calabria. La protesta di Cosenza si inserisce in una mobilitazione nazionale promossa dal Partito Democratico per sensibilizzare l’opinione pubblica e garantire che il referendum riceva la visibilità necessaria sui media pubblici.