Sit in all’Asp di Cosenza, OSS tempo determinato chiedono lo scorrimento della graduatoria

COSENZA – Nuovo presidio di protesta questa mattina, davanti la sede dell’azienda sanitaria provinciale di Cosenza, in via Alimena. A promuovere la mobilitazione le sigle sindacali Cgil Funzione Pubblica e Usb. Al centro, la vertenza degli oltre sessanta operatori socio sanitari idonei della graduatoria a tempo determinato.

Vincenzo Casciaro, segretario della Cgil Funzione pubblica del comprensorio di Castrovillari spiega: “La situazione vede una graduatoria di OSS tempo determinato effettuata negli anni scorsi, in funzione emergenziale. Un’emergenza che ovviamente deriva dalla pandemia. Ed ora che l’emergenza Covid è finita, non è però finita quella ambulatoriale, sanitaria e dei distretti”.

“Questa azienda soffre di una grave carenza di personale Oss in ogni reparto e in ogni area del territorio e non capiamo – spiega Casciaro – perchè la graduatoria sia bloccata. Anzi sappiamo che è quasi esaurita, ma mancano circa 30-35 unità per il completamento della stessa, e da inizio anno, non abbiamo novità sul possibile avviamento di questi lavoratori”.

“Riceviamo nel frattempo le segnalazioni e le sofferenze di chi lavora nelle strutture sanitarie pubbliche della provincia, che non ce la fanno più per la carenza di OSS. Chiediamo al commissario Graziano, alla Regione Calabria e a chi di competenza di sbloccare immediatamente le assunzioni e di procedere all’esaurimento di questa graduatoria. Questo in attesa di conoscere il nuovo ‘fabbisogno‘, di conoscere quali saranno le evoluzioni dell’atto aziendale e soprattutto chiediamo come si vuole recuperare un ragionamento strategico per evitare che milioni di calabresi vadano via in altre regioni per le cure sanitarie”.

Casciaro ha spiegato che “sono state assorbite al momento circa 70-80 unità su 130 unità complessive, alcune delle quali non hanno accettato il tempo determinato per aver avuto altre opportunità. Ne mancano dunque oltre una trentina che non sono stati ancora contattati”. I manifestanti hanno ottenuto un incontro per martedì prossimo con il commissario straordinario dell’Asp di Cosenza Antonio Graziano.

L’USB confederazione provinciale Cosenza: “far proseguire la graduatoria”

“Il corto circuito che attanaglia il sistema sanitario calabrese ha di fatto bloccato lo scorrimento di tutte le graduatorie esistenti, tanto quelle a tempo determinato che indeterminato”. E’ quanto scrive l’USB provinciale: “nello specifico l’ASP di Cosenza non è in grado di far proseguire la graduatoria a tempo determinato in corso di validità per quanto riguarda gli operatori socio sanitari. Il rischio è quello di lasciare a casa decine di lavoratori e lavoratrici. La forte carenza degli operatori socio sanitari è uno dei tasti più dolenti per quanto riguarda la carenza di personale nella provincia di Cosenza, tanto nell’azienda ospedaliera che in quella sanitaria”.

“Quello che chiediamo è che si dia un segnale di continuità reale circa il rafforzamento del sistema sanitario in termini di fabbisogno, con nuove assunzioni, e di stabilizzazione dell’organico esistente. Ci sono tutti i presupposti legislativi affinché ogni ente del sistema sanitario regionale riprenda ad assumere a partire dalle rispettive graduatorie esistenti. La Regione deve farsi carico di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici lasciate in un limbo. L’Asp di Cosenza, specialmente, deve dare risposte e uscire da questo immobilismo che arreca un danno ulteriore alla nostra sanità e al fragile tessuto lavorativo di questa provincia”. Le mobilitazioni non cesseranno finché tutti i vertici non daranno risposte concrete”.