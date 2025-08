Sistema sanitario calabrese, il sindaco Caruso: «Occhiuto ha fallito sopratutto da commissario»

- Advertisement -

COSENZA – “La sanità pubblica calabrese che non garantisce assolutamente il diritto alla salute dei cittadini è il vero grande fallimento ascrivibile al commissario ad acta Roberto Occhiuto, che la sta smantellando in tutti i servizi, anche quelli più essenziali”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso in un’analisi schietta nella quale non risparmia critiche al sistema sanitario calabrese. “Non ho bisogno di descrivere la situazione drammatica ed emergenziale – ha proseguito Franz Caruso – in cui è stato ridotto il nostro sistema sanitario anche perché i calabresi la vivono ogni giorno sulla propria pelle. Non è chi non veda come il mio grido d’allarme sul disfacimento dei servizi ospedalieri e territoriali sia stato costante in questi ultimi tre anni, in cui spesso mi sono fatto portavoce delle lamentele di una popolazione ormai allo stremo, costretta a sopportare un’inefficienza strutturale ed organizzativa che non ha precedenti, subìta anche dal personale medico e paramedico, pur di altissimo livello.

Bene farebbe, dunque, il commissario Roberto Occhiuto a dimettersi anche da questo incarico perché, onestamente, le dimissioni dalla Presidenza della Regione appaiono, a questo punto, l’ennesima presa in giro servita a tavolino alla Calabria ed alla sua gente. Ed, invero, le ultime vicende sulla sanità calabrese, relative all’Emodinamica dell’ospedale di Paola chiusa da oltre un anno per l’assenza dell’autorizzazione all’uso da parte dell’Asl ed ai posti di dialisi sottratti al pubblico a Reggio Calabria, per come denunciato da alcuni organi d’informazione, sono solo gli ultimi fatti, gravissimi, di un’azione portata avanti dal commissario Occhiuto protesa ovunque tranne che a difesa dei calabresi e del loro sacrosanto diritto a curarsi. La Calabria non ha bisogno dei coup de théâtre, dell’annuncite e della reclame di Roberto Occhiuto”.

“La Calabria – conclude Franz Caruso – ha bisogno di un progetto di sviluppo della sanità calabrese pubblica nel quale la privata deve completare e non sostituire l’offerta sanitaria pubblica, puntando a rendere totalmente gratuito il servizio sanitario per le fasce più deboli della società calabrese. Riconosco l’importanza del ruolo che svolgono le aziende sanitarie private in Calabria, ma non ho dubbi che per garantire il diritto alla salute ai calabresi è necessario investire sugli ospedali pubblici e sulla medicina territoriale. Una problematica quest’ultima su cui è chiara l’inadeguatezza di Roberto Occhiuto che, quindi, farebbe bene a dimettersi anche da commissario per la realizzazione della nuova rete ospedaliera calabrese, pensando, forse per la prima volta, alla cosa pubblica ed al bene collettivo”.