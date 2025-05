Sinistra per Rende: “mappare spazi inutilizzati o abbandonati e restituirli alla collettività” 

- Advertisement -

RENDE (CS) – “Rende ha bisogno di una nuova dimensione comunitaria orientata all’utilizzo degli spazi sociali intesi come beni comuni. Allo stato attuale è avvilente constatare come la maggior parte delle occasioni di socialità per i cittadini e le cittadine di ogni generazione, tranne alcune virtuose eccezioni, siano ispirate a logiche di profitto e gestite in un’ottica privatistica”. Lo dichiara in una nota Sinistra per Rende. “I rendesi e le rendesi hanno invece necessità di vedere riaprire spazi atti alla condivisione comunitaria, solidale e gratuita. Solo queste sono le condizioni per una vera inclusività. Per questo come Sinistra per Rende proponiamo come azione prioritaria una mappatura degli spazi inutilizzati o abbandonati sul territorio comunale da ri-pubblicizzare e rendere disponibili alla collettività integrando e migliorando il già esistente regolamento dei beni comuni.

Va regolata anche la fruizione accessibile alle strutture sportive comunali per i cittadini e le cittadine di ogni fascia d’età, anche dei beni dati in gestione, pensando a degli accessi gratuiti/agevolati per i residenti in modo tale da incentivare la pratica dello sport a tutti i livelli. È essenziale, infatti, promuovere politiche per la terza età attiva in collaborazione con le virtuose realtà che in questo senso già operano sul territorio. Gli spazi sociali sono una reale occasione di scambio intergenerazionale. La comunità della cura, che non ci stanchiamo di invocare, passa anche per la condivisione sociale di pratiche sottratte alle logiche di scambio commerciale e di mercato. La solidarietà ed il mutualismo, come già dimostrato in passato da meritorie realtà che vanno sostenute anche con la riassegnazione di una sede, possono ricostruire un nuovo senso di appartenenza alla comunità”.