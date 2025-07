Sindacato di polizia Coisp Cosenza: riconfermato Natalizio. Priorità “carenza di personale e sicurezza sul territorio”

- Advertisement -

COSENZA – Nella mattinata del 1° luglio, la Sala “Calipari” della Questura di Cosenza, ha ospitato il Congresso provinciale del Coisp, uno dei sindacati di polizia più rappresentativi a livello nazionale. I poliziotti hanno confermato alla guida della Segreteria Provinciale Maurizio Natalizio, riconfermato come segretario generale per altri quattro anni. Riconfermati anche i vice segretari Walter Gentile e Stefano Iacovo, mentre sono stati eletti nuovi segretari provinciali Pierluigi Marsico, Fabio Romeo, Daniela Fiorito, Antonio Aragona, Carmelo Crisafulli, Serafino Romano ed Eduardo Sarro.

Le problematiche da affrontare

Durante l’assemblea degli iscritti, la nuova segreteria ha ricevuto mandato di affrontare la grave problematica legata alla mancanza di poliziotti nella provincia di Cosenza. Il blocco del turn over del passato ha portato a un costante calo degli organici: in molti anni, meno della metà degli agenti andati in pensione sono stati reintegrati. Nonostante gli sforzi del governo e le nuove assunzioni, la pianta organica non si è ancora ripresa.

Il piano di potenziamento estivo ha previsto per la provincia solo 10 unità temporanee, suddivise tra i commissariati di Corigliano-Rossano e Paola, con ulteriori 10 agenti assegnati stabilmente solo da settembre al Distretto di Corigliano-Rossano, recentemente elevato a Distretto con l’obiettivo di aumentare il personale e migliorare la gestione di ordine pubblico e indagini. Tuttavia, questi numeri non bastano a coprire le esigenze di un territorio vasto e complesso.

Situazioni critiche si registrano anche negli altri commissariati e nelle specialità: a Paola manca un dirigente stabile, la Polfer non garantisce la vigilanza notturna nei principali snodi ferroviari, e la Polizia Stradale vede un solo ingresso previsto a settembre dopo numerosi pensionamenti. Anche la Questura di Cosenza ha subito un ridimensionamento dell’organico, con un’età media elevata e molti dirigenti prossimi alla pensione.

La nuova Segreteria Coisp si impegna a rilanciare il confronto con le autorità istituzionali e politiche locali per ottenere le risorse necessarie a garantire sicurezza e condizioni di lavoro adeguate per i poliziotti, richiedendo anche un utilizzo più frequente del personale del Reparto Prevenzione Crimine (RPC) attivo in provincia.