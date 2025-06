“Sii parte del cambiamento”: a Cosenza l’evento di solidarietà per sostenere il centro antiviolenza “Lanzino”

- Advertisement -

COSENZA – La solidarietà non va in vacanza, soprattutto quando si tratta di difendere i diritti e la dignità delle donne. Martedì 18 giugno, a partire dalle 19:30, presso il TC Tennis Padel di Cosenza, in via degli Stadi (nei pressi del Campo Scuola), si terrà l’iniziativa “Sii parte del cambiamento”, una serata speciale a sostegno delle attività del Centro Antiviolenza “Roberta Lanzino”.

L’evento è pensato come momento di incontro, riflessione e supporto concreto. Durante la serata si promuoveranno il tesseramento e la raccolta fondi, anche tramite la destinazione del 5×1000, accompagnati da degustazioni di prodotti tipici calabresi e vini locali.

“Questa serata nasce per sostenere concretamente il nostro lavoro quotidiano – ha dichiarato Roberta Attanasio, presidente del CAV – che significa accogliere, accompagnare, dare forza e strumenti alle donne che decidono di liberarsi dalla violenza. Aiutare il Centro significa dare continuità ai progetti di accoglienza ed empowerment, ma anche alle attività di prevenzione e formazione, essenziali per un cambiamento culturale profondo”.

Presente all’iniziativa anche Antonella Veltri, socia fondatrice del CAV e past president della rete nazionale dei centri antiviolenza D.i.Re, che ha sottolineato il valore dell’impegno civico: “La solidarietà alle attività del Centro si traduce in un’azione collettiva che, nel tempo, ha permesso di sostenere un numero sempre maggiore di donne in difficoltà. Il supporto della comunità è fondamentale”. L’evento sarà aperto a tutta la cittadinanza e l’ingresso è gratuito.