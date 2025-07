- Advertisement -

COSENZA – Continuano incessanti i controlli della Polizia di Stato in città e in tutto il territorio della provincia di Cosenza, costantemente impegnata nel garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ordine pubblico. Nella giornata di ieri, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di questa Questura, personale dei Commissariati della Polizia di Stato di Corigliano-Rossano, Paola e Castrovillari, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale, hanno effettuato, in numerosi e specifici punti del territorio, posti di controllo e servizi straordinari. Interventi si sono registrati nella città di Cosenza nuovamente nella zona dell’autostazione e nelle principali zone della movida.

Finalità dei controlli ben precise, tra le quale il contrasto all’immigrazione clandestina. Nell’ambito delle attività poste in essere nel cosiddetto piano “Focus ‘Ndrangheta”, infatti, gli agenti del Commissariato di Castrovillari hanno tratto in arresto un cittadino extracomunitario rientrato nel Territorio Nazionale prima del termine dei 5 anni dall’Espulsione.

Nella sola giornata di ieri, i dati complessivi raggiunti da tutte le unità di Polizia impiegate sono stati seguenti:

416 persone identificate;

224 veicoli controllati;

63 persone controllate con pregiudizi penali o sottoposte ad obblighi di legge;

23 posti di controllo effettuati;

5 violazioni al Codice della Strada contestate;

1 veicolo sospeso dalla circolazione;

1 porto d’armi uso sportivo ritirato in via cautelativa ai sensi art. 39 TULPS;

Senza soluzione di sosta continueranno le attività di controllo per il territorio della la provincia, volute e coordinate dal Questore della provincia di Cosenza, dr Giuseppe Cannizzaro, per attuare un’azione costante sempre più forte ed incisiva nella prevenzione e repressione di tutti i reati in genere.