Sicurezza e degrado Autolinee Cosenza, Bresciani chiede mirati interventi sui servizi di trasporto

COSENZA – La consigliera comunale di Cosenza, Alessandra Bresciani, presidente della commissione Verde Pubblico, Quartieri, Servizi al cittadino, Frazioni e Sicurezza evidenzia come la “stazione degli Autobus di linea e non, che arriva sino al centro della città, giace nel più completo abbandono e che questo, costituisce un serio problema per la città”.

“Negli ultimi venti anni, non si ricorda alcun intervento da parte del concessionario Ferrovie della Calabria che la gestisce. Nessun miglioramento, infatti, è stato apportato alla stazione delle Autolinee, che è rimasta avulsa dalla città, mentre sarebbe stato auspicabile una sua completa integrazione. Oggi, chi arriva alla Stazione delle Autolinee da qualsivoglia luogo, giunge in un’area sì delimitata, ma sporca, alla mercé di balordi, senza alcun servizio di assistenza che possa indicare la corsia e l’orario di partenza e/o di arrivo. Molte volte accade che i passeggeri vengono fatti scendere dall’autobus all’esterno dell’area delimitata, ovvero “in mezzo alla strada”. Un bel display solo per annunci pubblicitari privati troneggia su una delle pensiline destinate al ricovero dei mezzi di trasporto pubblico”.

“Piazza delle Autolinee, situata vicino al centro commerciale e al centro storico, dovrebbe costituire una delle “porte della città”. Per questo motivo – prosegue Bresciani – dovrebbe essere garantita la pulizia, la sicurezza, l’informazione, l’assistenza ai turisti, perché anche da tale sito si dovrebbe promuovere l’immagine di Cosenza all’esterno. L’architetto e urbanista milanese Stefano Boeri, in una recente intervista con riguardo agli interventi necessari nelle nostre città, si è così espresso «Non esiste alcuna seria proposta di rigenerazione urbana che non parta dagli investimenti sulle infrastrutture per la mobilità. È il potenziamento dei trasporti, dalle metropolitane alla rete del ferro, la prima condizione per poter parlare di “città policentriche”». Giungendo ad auspicare che la «città con trasporti diffusi e accessibili, ombreggiate, capaci di garantire la qualità della vita degli abitanti diventi “la nostra ossessione”».

Spesso, negli ultimi tempi, si è partecipato alle assemblee dei cittadini di quartiere, si sono svolti incontri con il Circolo Giuseppe Saragat, Sezione Gaspare Conforti, dove è emersa la piena condivisione di questa visione e la necessità di investire e comunque di orientare risorse pubbliche e private in tal senso per la rigenerazione di Cosenza. Occorre, quindi, favorire il trasporto collettivo verso il centro di Cosenza, in contrapposizione con quanto realizzato negli ultimi anni, ovvero un parcheggio degli autoveicoli privati a piazza Bilotti.

L’appello e le richieste

È per questo che ritengo necessario rivolgere un appello al sindaco e all’sssessore: il concessionario della stazione delle Autolinee Ferrovie della Calabria deve essere chiamato alle Sue responsabilità affinché provveda:

– ad assicurare un servizio minimo essenziale di assistenza ai passeggeri, con informazioni anche a mezzo del display luminoso sugli orari, gli arrivi e le partenze;

– a non consentire lo svolgimento del servizio al di fuori dell’Autostazione con la fermata dinanzi ai singoli Terminal, senza alcun rispetto delle regole della sicurezza e compromettendo la vivibilità ambientale della zona;

– a ripristinare la delimitazione con striscia gialla, dell’area di competenza delle Ferrovie Calabro Lucane differenziandola con l’area comunale.

“Sarebbe poi utile alla città – conclude Bresciani – allocare un centro di informazioni turistiche nell’area e consentire il collegamento anche con il trenino turistico della Sila (che ad oggi fornisce un servizio diretto solo dall’aeroporto di Lamezia) e con il Porto di Corigliano-Rossano. Inoltre, avvalendosi della Legge regionale 7 agosto 2023, n. 37, e quindi delle competenze attribuite al Comune, si potrebbe favorire l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, e così rilanciare il trasporto su TAXI nell’area urbana e il servizio ALVOLO verso l’Aeroporto di Lamezia Terme, che, purtroppo, la precedente amministrazione e l’Amaco non hanno curato”.