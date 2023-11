Si è spento Claudio Giuliani, ex sindaco di Cosenza e protagonista della scena politica

COSENZA – Cosenza piange la scomparsa di Claudio Giuliani, per due volte sindaco della città negli anni ’80. Un trascorso anche sportivo, quello dell’ingegnere Giuliani, laureato al Politecnico di Napoli; è stato infatti capitano nella squadra di calcio giovanile del Cosenza. Grande anche la sua passione per i motori e l’automobilismo. Giuliani si è spento all’età di 88 anni a causa di una malattia. E’ stato un esponente del Partito Repubblicano Italiano (PRI), e in consiglio comunale, ha ricoperto ruoli importanti negli assessorati ai Trasporti e Viabilità, al Bilancio e all’Urbanistica. E’ di qualche anno fa anche la pubblicazione di un libro, “Corse e ricorsi, una storia di famiglia e motori”.

Simona Loizzo deputato della Lega “sia ricordato per come merita”

La deputata Loizzo, dopo aver appreso della morte di Claudio Giuliani, già sindaco di Cosenza e assessore, lo descrive come “professionista competente, laico generoso, si è distinto anche nello sport. Una figura autorevole della città capace di dialogare con tutti i ceti sociali, sapeva farsi piacere grazie all’ironia e anche ad una cosentinità da tempo antico. Sia ricordato per come merita dalla municipalità – scrive Loizzo. – Le mie condoglianze più sentita alla famiglia di un grande cosentino”.