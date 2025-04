Si è spenta Chiara Violentano, moglie del giornalista Adriano Mollo: strappata alla vita da una malattia

- Advertisement -

COSENZA – Si è spenta prematuramente Chiara Violentano, madre di due splendidi bambini, Matteo e Maria Luce, insegnante e moglie del giornalista calabrese e responsabile della comunicazione Sorical, Adriano Mollo. A lui e alla sua famiglia, da parte dell’editore, del direttore responsabile e di tutta la redazione di Quicosenza.it, vanno le più sentite e sincere condoglianze. Descritta da tutti quelli che la conoscevano come una persona bellissima, una donna forte e determinata, ha combattutto contro una grave malattia che purtroppo è riuscita a strapparla a questa vita.

Numerosi i messaggi di cordoglio in queste ore per Chiara. Tra questi, anche l’Istituto Comprensivo Rende-Commenda “oggi per il nostro Istituto è un giorno triste in cui il dolore e la commozione prendono il sopravvento. Ci uniamo con un forte abbraccio allo sgomento della famiglia ma siamo certi che Chiara adesso è accanto alla sua mamma nella Luce”. Il messago sulla pagina social dell’Istituto da parte della dirigente scolastica, i colleghi, il personale Ata e gli alunni.

A gennaio Chiara aveva pubblicato un post molto commovente sul suo profilo Facebook rivolgendosi ad “amici, parenti, conoscenti, perfetti estranei, la mia amata Scuola e la mia adorata Parrocchia. Voglio e devo dirvi grazie, ancora una volta, per le vostre braccia larghe e generose che stamattina mi hanno lasciato senza parole. Chi mi conosce sa che negli ultimi anni combatto contro il terribile mostro che questa volta non vuole proprio lasciarmi in pace”. Il suo, era stato un invito a tutti a donare. I funerali si svolgeranno domani.