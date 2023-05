Si Cobas Calabria diffida AO Cosenza: «sprecano denaro invece di assumere personale»

COSENZA – “Il Si Cobas Calabria diffida l’Azienda Ospedaliera di Cosenza per la creazione di un avviso, per avere una short list di infermieri e OSS pagando questo servizio con prestazioni aggiuntive e straordinario”. A darne notizia è lo stesso sindacato tramite una nota stampa.

“L’AO Cosenza ha una propria graduatoria OSS in scadenza il 30 luglio 2023 e per quanto riguarda gli infermieri c’è una graduatoria al GOM di Reggio Calabria in scadenza a Dicembre 2023 e può assumere il personale mancante senza sprecare soldi e avere il doppio delle spese e senza risolvere il problema della carenza del personale.

Vogliamo ricordare che le linee guida del dipartimento tutela della salute – conclude Si Cobas Calabria – vanno in altra direzione che è quella delle assunzioni e non nella direzione data da AO Cosenza sprecando soldi inutilmente”.