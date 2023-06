Si chiude l’anno di servizio civile con il CSV. Evento a Cosenza con i ragazzi

COSENZA – Si svolgerà domani, martedì 13 giugno, alle 10, all’Auditorium Guarasci del Liceo Classico “Bernardino Telesio” di Cosenza l’evento conclusivo del programma di servizio civile del CSV Cosenza “Generatività sociale 2.0”. Oltre 300 ragazzi chiuderanno la loro esperienza di un anno, nei 68 enti di terzo settore di 30 comuni della provincia di Cosenza.

Saranno presentati dati e risultati del programma, si potranno ascoltare le testimonianze degli operatori volontari e degli enti di terzo settore che li hanno accolti e ci sarà un ringraziamento per i partner istituzionali che hanno sostenuto il CSV in questa avventura che continua col programma “Restanti”, in partenza il prossimo 5 settembre.

Sarà un momento di festa e di riflessione che vuole raccontare il cambiamento sociale avvenuto sui singoli territori grazie all’opera dei giovani civilisti e al lavoro quotidiano svolto dalle associazioni. Incontrerà i ragazzi Claudio Tosi, esperto di servizio civile e di volontariato giovanile del CSV del Lazio.