Si chiude la campagna elettorale a Rende. Candidati in piazza a caccia di voti e consensi: gli ultimi comizi

- Advertisement -

RENDE – È l’ultimo giorno di campagna elettorale a Rende per i 5 candidati a sindaco e la schiera di consiglieri comunali, a caccia di consensi e voti. Domani silenzio elettorale in attesa che la parola passi poi ai cittadini e alle urne, che apriranno domenica mattina (si vota dalle 7:00 fino alle 23:00) e chiuderanno lunedì pomeriggio (si vota dalle 7: alle 15:00). Affluenza e risultati potranno essere seguiti come sempre in tempo reale su quicosenza con gli speciali curati dalla redazione giornalistica.

A Rende, dunque, si torna a votare per l’elezione diretta del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale dopo oltre due anni e mezzo di commissariamento. Verrà eletto prima cittadino il candidato che ottiene il 50%+1 dei voti. In caso contrario i due candidati più votati si sfideranno nel turno di ballottaggio che si svolgerà domenica 8 e lunedì 9 giugno in concomitanza dei 5 referendum abrogativi.

L’ultima elezione del 2019 a Rende e la vittoria di Manna

Sono passati 6 anni dall’ultima tornata elettorale di Rende: il 27 maggio del 2019, il primo turno si chiuse con l’allora sindaco uscente Marcello Manna (aveva vinto nel 2014 al ballottaggio su Pasquale Domenico Verre candidato del centrosinistra) che ottenne 6.870 voti pari al 31,46%, davanti al candidato dei riformisti Sandro Principe che chiuse invece con 5.784 voti pari al 26,48%. I due si sfidarono al ballottaggio domenica 9 giusto 2019 con la vittoria di Manna rieletto sindaco con 9.217 voti pari al 57,13% delle preferenze rispetto ai 6.917 voti pari al 42, 87% di Sandro Principe.

Campagna elettorale a Rende: ecco dove saranno i candidati

Attesa che cresce con gli ultimi appelli al voto agli indecisi, gli incontri nei quartieri e nelle frazioni, il sostegno dei big della politica e gli attesi comizi di chiusura in programma questa sera dopo diverse settimane nelle quali i candidati hanno snocciolato in lungo e in largo, nei diversi appuntamenti elettorali, il loro programma con i punti più importanti da realizzare subito e quelli da mettere in cantiere per il rilancio di Rende.

Triplo appuntamento per il leader socialista Sandro Principe che sta continuando il suo tour per quartieri e frazioni. Ieri un partecipato incontro elettorale a Nogiano. Nel pomeriggio, alle 18:00, Principe parlerà nella villetta comunale di Contrada Lacone, mentre alle 20:00 sarà in via Bari a Roges per poi chiuderà la sua campagna elettorale nel centro storico di Rende a cui è legatissimo: appuntamento alle ore 22:00 in piazza degli Eroi. Sono sei le liste a suo sostegno: Rende Riformista, Insieme per Rende, Rende Avanti, Innova Rende, Avanti Rende Libera PSI e Italia del Meridione con 140 aspiranti canditati al consiglio comunale.

Centro storico e stessa piazza (ma alle ore 19:00) anche per il candidato del centrodestra Marco Ghionna che ha in programma invece un doppio appuntamento finale per terminare la sua campagna elettorale. Oltre al centro storico, infatti, chiusura prevista in Piazza Santo Sergio a Quattromiglia alle ore 21:00. Ieri mattina visita del presidente della Regione, Roberto Occhiuto nella segreteria di via Pertini. Nel pomeriggio invece incontro con il sostegno del sottosegretario alla Giustizia Delmastro. Così come per Sandro Principe anche per Ghionna sono sei le liste che lo appoggiano: Fratelli D’Italia, Noi Moderati, Rende Azzurra, La Rende che vuoi, Futuro e Prima Rende.

Lui è invece il più giovane tra i partecipanti alla competizione elettorale: parliamo del candidato di GenerAzione e fortemente voluto dal Pd Giovanni Bilotti, pronto alla sua trasformazione e al cambio generazionale e amministrativo per Rende. Bilotti ha scelto invece il cuore di Commenda per il suo ultimo comizio elettorale. Appuntamento stasera alle ore 19:00 in piazza Unità D’Italia (la piazzetta storica di Commenda). Sono tre le liste a suo sostegno: Generazione, Progressisti Democratici e Partecipazione Rende con un totale di 72 aspiranti consiglieri comunali.

Luciano Bonanno, ex consigliere comunale, con la sua lista civica “Libertà in Movimento” rappresenta invece la proposta alternativa in queste elezioni comumali, quella che lui stesso ha definito lontana da alleanze, intrallazzi, logiche e scelte di partiti. La sua candidatura si distingue per il forte carattere civico e per l’impegno a voler rappresentare un’alternativa assolutamente genuina e liberea, distante dai consolidati schieramenti politici. Dopo il doppio appuntamento di ieri, in via Cilea e poi in Viale dei Giardini, Bonanno chiuderà stasera la sua campagna elettorale su via Rossini alle ore 21:30.

Infine Rossella Gallo: la candidata del Movimento 5 Stelle ha trovato il supporto di Rifondazione comunista e Alleanza Verdi e Sinistra che la supporteranno con la lista “Sinistra per Rende”. Ieri nella pizza di commenda ha ricevuto il sostegno del leader Giuseppe Conte, della vice ed ex sindaco di Torino Chiara Appendino, arrivati in Calabria per la loro tappa elettorale di supporto dei candidati a Lamezia e appunto Rende e di tutti i parlamentari calabresi del Movimento 5 Stelle. Dal palco a sostegno della Gallo anche il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo e il segretario regionale di Alleanza Verdi e Sinistra Ferdinando Pignataro. Tutti hanno parlando di una candidatura per la “legalità, la trasparenza, e un’amministrazione trasparente“.