Sì allo sfratto di Mancini, la Fondazione: «La nostra battaglia per difendere il Leone prosegue»

COSENZA – “Prendiamo atto dell’ordinanza sul ricorso cautelare che, tra l’altro, evidenzia come non vi sia alcun valido motivo per sfrattare la statua di Giacomo Mancini da davanti al municipio”. Così è scritto in una nota con la quale la FGM ha commentato l’ordinanza del ricorso ex art.700 cpc pronunciata dal dott. Gino Bloise del tribunale di Cosenza

Ovviamente rimaniamo in fiduciosa attesa della sentenza definitiva sul merito, sul quale deve ancora pronunciarsi il tribunale. La battaglia a difesa del Leone – prosegue la nota – contro questa grave offesa alla storia di Cosenza è solo all’inizio. Siamo forti del consenso diffuso espresso in ogni modo da quanti fin dalla prima pec di sfratto di Caruso hanno espresso tutta la loro indignazione.

La memoria del Leone, a venti anni dalla sua scomparsa, non meritava questo volgare oltraggio. La pervicacia con la quale Caruso insiste a perseguirlo, tra l’altro accollandone i costi sulle tasche dei cosentini, lo qualifica – conclude la FGM -per quello che è agli occhi della comunità democratica cosentina, calabrese, nazionale.