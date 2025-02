«Sgomenti per la scomparsa di Francesco Occhiuto»: il cordoglio della politica al senatore FI

- Advertisement -

COSENZA – In queste ore sono molteplici i messaggi di cordoglio da parte della politica che arrivano al senatore di Forza Italia Mario Occhiuto, per la tragica scomparsa del figlio Francesco, morto ieri sera dopo essere precipitato dall’ottavo e ultimo piano di un palazzo dove viveva con la famiglia su viale Giacomo Mancini, nel centro di Cosenza.

Franz Caruso: “Da padre piango con Mario Occhiuto”

“E’ un momento di profondo dolore e tristezza. La perdita improvvisa del giovane Francesco ci proietta in una dimensione di grande sconforto. Abbraccio fraternamente Mario Occhiuto per l’immane tragedia che lo ha colpito così brutalmente e da padre, prima che da Sindaco, piango con lui”.

Così il Sindaco Franz Caruso, appena appreso della prematura scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario Occhiuto e nipote del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dopo che anche lui, per ore, ha atteso in pronto soccorso sperando che si salvasse.

“Davanti a tanto dolore e sofferenza non ci sono parole appropriate da poter pronunciare – ha proseguito Franz Caruso- Sono certo, però, di interpretare i sentimenti dell’intera comunità cosentina, che è attonita e smarrita, nell’ esprimere il profondo cordoglio della città di Cosenza a tutta la famiglia di Francesco, alla sua mamma ed al suo papà”.

“Davanti a tali tragedie, che non dovrebbero mai accadere – conclude il sindaco Franz Caruso – ci si sente veramente impotenti ed inutili. Con rispetto, in silenzio, insieme all’intera amministrazione comunale manifesto la mia più affettuosa vicinanza alla famiglia Occhiuto”.

Mazzuca: “La citta di Cosenza è attonita”

“La città di Cosenza è attonita e commossa per la tragica scomparsa di un suo giovane figlio. Francesco era un ragazzo buono e generoso, attento agli altri e molto amato dai suoi tanti amici e il suo ricordo resterà nel cuore dei molti che gli hanno voluto bene

A nome mio e dell’intero Consiglio Comunale di Cosenza esprimo sentimenti di cordoglio e vicinanza a Mario Occhiuto, già sindaco della nostra città, al Presidente della Regione Roberto Occhiuto e a tutta la famiglia in questo momento per loro terribile, stringendoli idealmente nell’abbrraccio affettuoso di tutta la nostra comunità”. Lo dichiara il presidente del Consiglio comunale di Cosenza Giuseppe Mazzuca.

M5S Calabria: “Sincera vicinanza al senatore Occhiuto”

“Esprimiamo sentite condoglianze e sincera vicinanza al senatore Mario Occhiuto per la perdita del caro figlio Francesco”. Lo affermano in una nota tutti gli eletti, i portavoce ed i coordinatori provinciali del Movimento 5 stelle Calabria. “In questo momento di profondo dolore uniamo le nostre preghiere ed i nostri pensieri a quelli della famiglia Occhiuto”.

PD Calabria: “Preghiamo per Francesco, vicini a Occhiuto”

“Esprimiamo il nostro più profondo e sentito cordoglio per la tragica scomparsa di Francesco Occhiuto. In questo momento di immenso dolore, siamo vicini alla famiglia Occhiuto e a tutte le persone che hanno condiviso la vita di Francesco. La perdita di un figlio è una tragedia incomprensibile e insostenibile, e non esistono parole che possano alleviare il dolore che la famiglia sta vivendo. Con la preghiera e in silenzio manifestiamo la nostra solidarietà, il nostro affetto e la nostra vicinanza in questo difficile momento”. Lo dichiara il gruppo del Pd in Consiglio regionale

La Russa: “Sgomenti per la scomparsa di Francesco”

“Ho appreso della tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto. Una notizia tremenda che lascia tutti noi sgomenti e profondamente addolorati. Al senatore Mario Occhiuto, ai suoi familiari, al gruppo di Forza Italia giungano le sincere condoglianze mie personali e del Senato della Repubblica”. Lo dichiara il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Boccia (Pd): “Vicini a Occhiuto in questo tragico momento”

“Rivolgo a Mario Occhiuto le più sentite condoglianze per la tragica scomparsa del figlio Francesco. Siamo attoniti e senza parole. Le senatrici e i senatori del Pd si stringono a lui e alla sua famiglia in questo triste momento”. Lo dichiara il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia. Fontana: “vicinanza al senatore Occhiuto e famiglia” “Sono vicino al senatore Mario Occhiuto e alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore. Esprimo cordoglio per la tragica scomparsa del figlio e mi stringo ai suoi cari”. Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. Malan (FdI): “profondamente rattristato, condoglianze a Occhiuto” “Profondamente rattristato dal gravissimo lutto che ha colpito il senatore Mario Occhiuto, gli porgo le condoglianze di tutti i senatori di Fratelli d’Italia, vicini al caro collega in questo terribile momento”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan. Tajani: “fraternamente vicini a Mario Occhiuto” “Con tutta Forza Italia sono fraternamente vicino a Mario Occhiuto per la tragica scomparsa del figlio. In questo difficilissimo momento ci raccogliamo in preghiera affinché il suo immenso dolore sia più lieve. Un pensiero affettuoso rivolgo anche all’amico Roberto ed a tutta la famiglia Occhiuto”. Lo scrive sul suo profilo X il Segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. Valditara: “Sono vicino a Mario e a tutta la famiglia Occhiuto” “Mi stringo con tutto il cuore al mio caro amico Mario, a Roberto e a tutta la famiglia Occhiuto in questo momento di sofferenza indescrivibile. Non esistono parole capaci di consolare un dolore innaturale e ingiusto che lascia senza fiato. A tutta la famiglia, a chi ha voluto bene al giovane Francesco, esprimo il mio più sentito e profondo cordoglio”. Lo scrive in una nota il ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara. Avs: “Ci stringiamo attorno al collega e alla sua famiglia” “Apprendo della tragica scomparsa del figlio del senatore Mario Occhiuto, esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e alla comunità politica di Forza Italia. I senatori e le senatrici di Avs si stringono al collega e alla sua famiglia in questo triste momento”. Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.