Settembre Rendese: Villaggio Europa gremito per Federico Moccia e Bianca Atzei

RENDE – Da una parte all’altra del territorio rendese, prosegue la kermesse culturale organizzata dal Comune di Rende, sotto la direzione artistica di Alfredo De Luca. Una folla entusiasta ha riempito ieri l’area del Villaggio Europa per una delle serate più attese del Settembre Rendese 2025. Sul palco, Federico Moccia ha catturato l’attenzione del pubblico ed in particolare dei più giovani, con un dialogo coinvolgente su temi come bullismo, amore e orgoglio, arricchito da clip tratte dai suoi celebri film. L’incontro, moderato dalla giornalista Carmela Formoso, ha generato un forte momento di confronto tra generazioni.

Spazio anche all’impegno sociale con un riconoscimento speciale a Enrico Borrelli, accompagnato da una toccante performance di danza che ha messo al centro inclusione e comunità. A chiudere la serata, l’energia e l’intensità di Bianca Atzei, che ha emozionato il pubblico con il suo live accompagnato dalla Art Show Dance Academy. Alla cantante è stato conferito il Premio Speciale della 60ª edizione dal vicesindaco Fabio Liparoti e dallo stesso De Luca.

Prossimi appuntamenti

Dopo il weekend da tutto esaurito, la manifestazione entra nel vivo con una settimana dedicata ai talenti calabresi. Questa sera, in Piazza Trabalzini, adiacente alla Parrocchia Santissima Trinità di Rende (a Saporito) si terrà il Premio Eccellenze Artistiche Calabresi; tributo a chi ha saputo valorizzare la cultura locale attraverso le arti. Tra i talenti selezionati per l’edizione 2025 figurano Fil Mama, Massimo Palermo, Enzo Astone, Massimo Celiberto, Paolo Mauro e Giulia Tenuta; personalità di spicco che rappresentano il fermento creativo della regione.

Il Settembre Rendese prosegue il suo viaggio nel segno della musica dal vivo e della partecipazione mercoledì 24 settembre. Un nuovo omaggio alla musica con la “Notte degli Artisti” al Parco Giorcelli di Quattromiglia. Previste tante performance dal vivo a partire dalle ore 21: Free Love, La Treska, Desiree Mailzia, I freschi di zona, Ynsanya e i Palco. A seguire il dj set di Franco Siciliano & Luigi D’Alife.