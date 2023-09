Settembre Rendese, pronta la 58^ edizione tra concerti, arte e cultura

RENDE – Grande attesa per la programmazione 2023 del Settembre Rendese che si presenta con una varietà di scelta per tutti i generi di pubblico, e che si è sempre distinto per la multidisciplinarietà culturale. La kermesse quest’anno darà particolare attenzione al “Futuro”, o meglio, come preannunciato nell’Aspettando il Settembre Rendese, “uno sguardo al futuro”, con un programma rivolto alle nuove generazioni con la musica delle generazioni Z, senza tralasciare la musica d’autore e le tradizioni-usanze del territorio. Tutti gli spettacoli e le iniziative sono ad ingresso gratuito.

Si partirà con l’inaugurazione della mostra di Geni Comuni il 16 settembre, a cura di Mariateresa Buccieri, con oltre 50 artisti provenienti da tutta Italia, con sezioni dedicate a Rino Barillari, Pino Faraca e “Le Facce di Scola”. Alle ore 21:00 l’attesissimo concerto di Geolier, artista indiscusso dell’estate che chiuderà il suo tour con un concertone a Via Rossini.

Giorno 17, ad Arcavacata di Rende, lo storico concorso canoro che sará finalizzato dal live acustico di Verdiana. Il 18 settembre, sarà presentato, al Museo del Presente alle 18:30, il libro “L’arcolaio delle Fiabe” (ispirato alle fiabe dei fratelli Grimm) insieme all’autore Paolo Battistel, in contemporanea al Castello Normanno Svevo del centro storico andrà in scena la Notte degli Artisti, con artisti di strada provenienti da oltre regione che animeranno il percorso enogastronomico de “La Divina Gastronomia” e “Le vie del Rosato”. Alle 21:00 la line Up delle band affermate del territorio regionale per la valorizzazione artistica dei talenti emergenti.

Il 19 settembre, per la prima volta in Calabria, arriva Nello Daniele che insieme alla band dell’intramontabile fratello Pino daranno vita ad un tributo assoluto della musica d’autore italiana. Per citare alcuni musicisti del concertone del borgo antico: Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Tony Cercola, Marco Zurzolo e Claudio Romano.

Il 20, la star internazionale del mondo latino, Dustin Richie, che vanta milioni di views ed ascolti su tutte le piattaforme digitali, calcherà il palco di Piazza Matteotti di Rende con un live dall’impronta caraibica, mentre nel pomeriggio è atteso al Museo del Presente il “re dei paparazzi” Rino Barillari.

Ancora il 21 settembre sarà la giornata dedicata alle eccellenze artistiche regionali con il premio riconoscimento “Premio Eccellenze Artistiche Calabresi”, evento che è diventato da anni parte integrante della kermesse – si inizierà alle 18:30 con “Il Cacciatore di emozioni”, incontro con l’autore Ruggero Pegna insieme ai suoi romanzi e pubblicazioni. Si proseguirà alle ore 20:00 presso il palco naturale della SS.Trinità di Rende a Piazza Trabalzini con i premiati del prestigioso riconoscimento, tra i nomi preannunciati: Dario De Luca, Patrizia Castriota, Lindo Nudo, Sergio Gimigliano, Daniele Moraca e Sasà Calabrese.

A concludere il 22 settembre in bellezza, anzi in Toda Joia Toda beleza, sarà Roy Paci e gli Ottoni Animati, per far ballare l’intera Piazza Kennedy del Museo del Presente, spettacolo dal vivo che coinvolgerà in modo attivo anche la Banda della Città di Rende.

Un Settembre Rendese per tutti i gusti e che abbraccia tutte le sezioni culturali sottolinea il direttore artistico Alfredo De Luca: “Mettermi a servizio della mia città è sempre un orgoglio, nonchè rappresenta un forte senso di responsabilità. Daremo il massimo con tutta la macchina organizzativa e lavoreremo ogni giorno per garantire all’ente e ai cittadini il festival che meritano, d’altronde come abbiamo fatto in precedenza. Il Settembre Rendese rappresenta la chiusura di una stagione e l’apertura di una nuova, è un appuntamento annuale che il pubblico attende con entusiasmo. Fa piacere che il programma sia stato accolto con forte interesse, vuol dire che le scelte fatte hanno fatto centro nella testa degli spettatori”.