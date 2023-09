Settembre Rendese, dopo Geolier arriva Nello Daniele e la band dell’indimenticabile Pino

RENDE – La 58^ edizione del Settembre Rendese prosegue con la prima in assoluto in Calabria di Nello Daniele insieme alla band di Pino Daniele che saranno protagonisti del live nel borgo antico di Rende, in Piazza Costantipoli. “Acqua Salata Tour” è il miglior tributo in assoluto alla musica d’autore, con musicisti che hanno accompagnato Pino Daniele in numerosi inediti, per citarne qualcuno: Gigi De Rienzo (basso), Ernesto Vitolo (piano), Tony Cercola (percussioni), Marco Zurzolo (fiati), Claudio Romano (batteria).

Dopo il successo di Geolier (con circa 30.000 spettatori), e le serate di Arcavacata, e della Notte degli Artisti al castello di Rende Centro, arriva un altro live al Festival più longevo della regione organizzato dal comune di Rende, con il cofinanziamento della Regione Calabria e la direzione artistica di Alfredo De Luca che aggiunge “Prima ed unica data in Calabria di Nello Daniele che rende orgogliosa tutta la città. In esclusiva per il Settembre Rendese, il miglior tributo in assoluto dei brani che hanno fatto la storia della musica d’autore italiana. Rendere omaggio al fratello Pino, insieme ai suoi storici musicisti, sarà sicuramente emozionante”.

Appuntamento dunque stasera, a partire dalle 21:00, per la quarta tappa della 58^ edizione del Settembre Rendese.