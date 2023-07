Servono 9 milioni per il restyling del ‘San Vito’. Caruso bussa ancora ad Occhiuto

COSENZA – Il sindaco Franz Caruso ha scritto al Presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto per ribadire la necessità della complessiva riqualificazione e dell’ammodernamento dello stadio San Vito-Marulla di Cosenza.

“Alla luce delle assicurazioni del Presidente Occhiuto – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso – abbiamo inviato all’esame del Governatore, ma anche degli uffici regionali competenti, in particolare al dirigente generale del dipartimento Lavori pubblici della Regione Calabria, una nuova richiesta di contributo finanziario per la riqualificazione del nostro stadio che è anche lo stadio della città del Presidente della giunta regionale.

Al momento il San Vito-Marulla – ha scritto Franz Caruso nella lettera indirizzata alla Regione – necessita, ai fini di una complessiva riqualificazione, di una serie di lavori per la verifica della sua conformità ai criteri infrastrutturali, come più volte richiesto sia dalla Commissione provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, dalla Questura e dalla Federazione Gioco Calcio. Lo stanziamento finanziario è stato valutato, in via preliminare, in circa 9 milioni di euro.

Data la dimensione della copertura finanziaria occorrente e la rilevanza anche sociale che l’impianto sportivo riveste nella storia della città di Cosenza– ha scritto Franz Caruso al Presidente Roberto Occhiuto – si chiede una valutazione della nostra richiesta volta ad ottenere il finanziamento utile a fare dello stadio San Vito-Marulla una struttura moderna ed efficiente”. Alla lettera è stata allegata, inoltre, una relazione tecnica il cui obiettivo è quello di descrivere nel dettaglio gli interventi previsti e relativi ai lavori di ammodernamento e di manutenzione straordinaria del San Vito-Marulla.