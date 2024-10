Serie B, Cosenza-Salernitana visibile gratuitamente: basta registrarsi al sito di Dazn

COSENZA – Una partita di ogni turno di Serie BKT sarà disponibile su DAZN in modalità gratuita. L’offerta consente agli utenti di accedere a una selezione di contenuti live e on demand senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. La prossime partita di Serie BKT disponibile con la modalità gratuita – come riporta il sito web dazn.com.it – è Cosenza-Salernitana, in programma domenica 3 novembre, alle ore 15.00.

Accedere alla modalità Gratuita di DAZN è semplice e veloce. Segui questi passaggi per iniziare a guardare gli eventi sportivi senza alcun abbonamento, registrati: completa la registrazione inserendo la tua e-mail, nome e cognome. Questo ti permetterà di accedere ai contenuti gratuiti.