COSENZA – “Sergio Cosmai per noi cosentini è un eroe, un martire straordinario ucciso dalla criminalità organizzata 38 anni fa per il suo irreprensibile ruolo di direttore delle carceri”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Ringrazio gli amici sottosegretari Ferro e Del Mastro, il sindaco Caruso – aggiunge Antoniozzi – per averlo ricordato ieri e rivolgo un saluto affettuoso alla vedova. Cosmai appartiene davvero al grande Pantheon dei martiri della mafia e averlo ricordato in un modo così prestigioso è un riconoscimento per la sua memoria e per tutta la città di Cosenza”.