Senza tifosi del Catania e del Cosenza in protesta. Ma arriva ancora l’ordinanza: chiuso viale Magna Grecia

Due domeniche fa le vibrate proteste di cittadini e automobilisti con via degli Stadi intasata nonostante nello stadio vi fossero meno di 800 persone e senza tifosi ospiti. Per domenica nuova ordinanza della Polizia Municipale per la partita Cosenza-Catania di domenica 14 settembre

COSENZA – Quelli del Catania non potranno assistere alla gara per il divieto alla trasferta. I tifosi del Cosenza, i gruppi organizzati delle due curva e molti tifosi, da tempo hanno annunciato la loro azione di protesta disertando le gare casalinghe e tifando all’esterno del Marulla. Cosa che faranno anche nella prossima gara. Una situazione già vissuta due domeniche fa, quando il Cosenza ospitò la Salernitana nella prima gara casalinga della stagione. All’interno dello stadio poco meno di 700 persone.

Cosenza-Catania: l’ordinanza della Municipale

Eppure, proprio come accaduto due domeniche fa, arriva l’ordinanza della Municipale (su disposizioni della Questura di Cosenza): chiudere al traffico veicolare e pedonale Viale Magna Grecia. Due domeniche fa la stessa decisione suscitò rabbia e pesanti proteste di cittadini e automobilisti, rimasti imbottigliati su via degli Stadi, che resta così l’unica via per poter non solo raggiungere o lasciare lo stadio, ma anche l’arteria principale per hi deve raggiungere Cosenza e Rende (e viceversa) da Castrolibero.
«Con l’ordinanza della Polizia Municipale – si legge nella nota – si è ottemperato alla richiesta di specifica regolamentazione della circolazione stradale su viale Magna Grecia da parte della locale Questura. Il provvedimento è stato adottato al fine di contemperare le esigenze di ordine pubblico e sicurezza e, contestualmente, di garantire il regolare svolgimento dell’attività sportiva.

Divieto di transito veicolare e pedonale dalle 13 alle 19

In particolare, l’ordinanza istituisce, domenica 14 settembre, il divieto di transito veicolare e pedonale, dalle ore 13,00 alle ore 19,00 e comunque fino a cessate esigenze, su Viale Magna Grecia e su Via G.Formoso, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e viale Magna Grecia.
Il Responsabile del Servizio, sentito il Dirigente per l’Ordine Pubblico della Questura di Cosenza, potrà estendere o modificare le disposizioni contenute nell’ordinanza in base a sopraggiunte e imprevedibili necessità di ordine pubblico, sicurezza, variazione dei flussi di traffico e altre contingenze.

 

Il Comando della Polizia Municipale consiglia i seguenti percorsi alternativi:

-I veicoli provenienti o diretti a Castrolibero potranno percorrere via degli Stadi;

-I veicoli diretti a Rende potranno percorrere via Panebianco;

-I pedoni, per raggiungere lo stadio, dovranno necessariamente percorrere via degli Stadi.

 

