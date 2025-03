“Senza Limiti Festival”: a Cosenza l’evento che celebra la diversità e promuove l’inclusione

- Advertisement -

COSENZA – “Senza Limiti Festival” è organizzato dall’associazione 3×21 I Sogni di Saveria – l’unica in Italia guidata da una presidente con Sindrome di Down, la dottoressa Teodolinda Capocasale – il festival offrirà un ricco programma di attività per sensibilizzare il pubblico sul valore dell’inclusione attraverso arte, cultura e approfondimenti scientifici.

Ecco gli appuntamenti principali:

Giovedì pomeriggio – Arte senza barriere: esposizione di pittura e fotografi di talenti unici un’esperienza creativa aperta a tutti per esprimere la diversità attraverso il linguaggio universale dell’arte; l’evento si svolgerà a partire dalle 17:00 presso gli Spazi Espositivi EX M.A.M. (Corso Telesio 17).

Venerdì pomeriggio – Convegno medico: Innovazione e Inclusione. Progressi medico-scientifici per la sindrome di down in cui esperti, medici e ricercatori discuteranno di salute e inclusione, affrontando tematiche di grande impatto sociale, presso il Salone degli Specchi del Palazzo della Provincia alle ore 17:00.

Sabato mattina – Doppio appuntamento: un incontro con i medici e le istituzioni locali per affrontare le sfide dell’inclusione, seguito da testimonianze di chi vive la disabilità in prima persona. La mattinata, ricca di storie emozionanti, avrà luogo presso gli Spazi Espositivi EX M.A.M. (Corso Telesio 17).

Sabato pomeriggio – Partita di calcio inclusiva: lo sport come strumento di aggregazione e abbattimento delle barriere, per chiudere il festival con un messaggio di unità e condivisione.

«Vogliamo dimostrare che la diversità è una ricchezza e non un limite», spiegano gli organizzatori. «Attraverso il festival, vogliamo abbattere pregiudizi e costruire ponti tra le persone». Il Senza Limiti Festival si conferma così un appuntamento imperdibile per chi crede in una società più giusta e aperta a tutti.

L’ingresso è gratuito e il programma completo è disponibile sulle pagine social dell’Associazione.