Sentenza TAR nuovo Ospedale Cosenza, Caruso: «le sentenze bisogna saperle leggere»

COSENZA – “Il TAR, in merito alla vicenda del nuovo Ospedale di Cosenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune di Cosenza, per la mancanza dell’attualità dell’interesse, proprio perché il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato che nel nuovo studio di fattibilità disposto dalla Regione Calabria è inserito il sito di Vaglio Lise”.

E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Cosenza, Franz Caruso in seguito alla dichiarazione della consigliera regionale di Forza Italia, Pasqualina Straface, secondo la quale il giudizio del TAR avrebbe bocciato il Comune di Cosenza.

“Chi sostiene che la sentenza del TAR rappresenta una bocciatura per questa Amministrazione, – chiosa Caruso – evidentemente non ha grandi dimestichezze con gli aspetti giuridici di una sentenza, perché essa và letta non solo nella parte dispositiva ma anche nella parte motivazionale”. Al tempo stesso, il primo cittadino, continua a difendere la scelta fatta dalla Regione Calabria e dal Consiglio comunale bruzio, sulla necessità di realizzare un presidio sanitario importante come l’Hub regionale in un territorio vasto come quello della provincia di Cosenza e di come Vaglio Lise sia la scelta migliore perché, ha sottolineato infine Caruso “per com’è posizionata è un’area dominante e al centro di collegamenti ferroviari”.