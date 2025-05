“Sei contro la violenza alle donne? Dichiaralo!”. Da Cosenza la campagna per il 5xmille

- Advertisement -

COSENZA – “Sei contro la violenza alle donne? Dichiaralo!” é lo slogan con cui il CAV “R. Lanzino” promuove la campagna per il 5xmille, a favore del centro antiviolenza che da quasi trent’anni opera nella provincia di Cosenza. “Questo gesto di solidarietà si traduce, per il CAV e le donne che accogliamo, in un’azione di impegno civico che ha permesso nel tempo di sostenere anche un aiuto concreto alle donne in uscita dal percorso. Diciamo no alla violenza con una firma, un semplice gesto che permetterà di sostenere i progetti di accoglienza ed empowerment dedicati alle donne nel loro percorso di autodeterminazione per la riappropriazione della propria libertà”, ha affermato Antonella Veltri, tra le fondatrici del CAV.

“Destinare il 5×1000 al Centro Contro la Violenza alle donne “R. Lanzino” è un gesto semplice e gratuito, ma per noi è un gesto importante. Basterà inserire il nostro codice fiscale: 98018460786 nella propria dichiarazione dei redditi, nel riquadro “sostegno degli enti del terzo settore”. Si contribuirà così in maniera fattiva a dare continuità al nostro lavoro di accoglienza delle donne che a noi si rivolgono, oltre che di prevenzione attraverso percorsi di formazione e informazione per accrescere la consapevolezza e la conoscenza rispetto all violenza contro le donne”, ha infine spiegato Roberta Attanasio, presidente del CAV.