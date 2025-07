Seconda Chance riapre le porte a Cosenza, al via una nuova edizione del garage-sale

- Advertisement -

COSENZA – “Tutti abbiamo in casa cose a cui teniamo, ma che per vari motivi non usiamo più. Cose in buono stato che ci dispiace buttare e che riempiono inutilmente i cassetti del nostro armadio o le nostre dispense. Cose che potrebbero avere una seconda possibilità nelle mani di altri”.

È questo lo spirito di Seconda Chance, il garage-sale di Cosenza, promosso da Munnizza Social Club e Lotta Senza Quartiere che riapre le sue porte venerdì 11 luglio alle 17 presso la Villa Nuova della città dei Bruzi. Si tratta di un mercatino dell’usato durante il quale, “ogni cittadino può mettersi in gioco allestendo gratuitamente un banchetto per vendere e ridare valore agli oggetti non più necessari ed ancora in buone condizioni che si trova in casa” spiegano i promotori dell’iniziativa.

Saranno ammessi al mercatino articoli di vario genere, purché usati, in buono stato e idonei per una seconda vita, tra cui abbigliamento, libri, giocattoli, piccoli mobili e prodotti artigianali creati con materiale di riciclo.

Un mercatino punta ad allungare la vita degli oggetti ma non solo. Vuole“opporsi all’attuale modello di consumo che ci vede attori passivi del flusso di merce che ci scorre tra le mani: – dicono ancora i promotori – materia sottratta alla natura, lavorata spesso a scapito di ambiente e lavoratori, consumata spasmodicamente per appagare bisogni effimeri ed infine ricondotta in natura come rifiuto”.

Seconda Chance: una festa per discutere sui temi ambientali e la questione del genocidio palestinese

Seconda Chance non vuole essere però un semplice mercatino del riuso. Come spiegano Munnizza Social Club e Lotta Senza Quartiere “è una festa, un luogo dove incontrarsi informalmente per discutere di temi ambientali e del loro impatto sulla vita dell’uomo e del pianeta, condividendo socialità tra musica e attività laboratoriali”.

Inteverranno, infatti, artisti, musicisti e artigiani che condividono con gli organizzatori l’urgenza del tema e lo spirito dell’incontro. Questa edizone di Seconda Chance abbraccia la questione del genocidio palestinese, “proponendo un ponte tra questione ambientale e vivibilità della nostra casa comune che è il mondo intero, minacciato da questioni politiche in cui i popoli restano schiacciati e pagano le tremende conseguenze”.

Il programma dell’evento e come partecipare

Nel corso di questa edizione di Seconda Chance si realizzerà anche un contest di giovani rapper del territorio che si sfideranno a colpi di versi e che si cimenteranno in un eco-freestyle per declinare in musica le tematiche dell’evento.

Si parte alle ore 17:00 con l’apertura del mercatino, si continua poi alle 17.30 con il collage curato da Vento Ardente, che farà scoprire i misteri del sistema solare lavorando con ritagli di giornale e tanta fantasia e immaginazione. Alle 18:30 sarà la volta di incursioni politiche e poetiche sul dramma della Palestina a cura di Munnizza Social Club e Lotta Senza Quartiere, con la produzione artigianale di una bandiera della Palestina con scampoli di tessuto, e la possibilità di acquistare GazaCola e sostenere la causa palestinese.

Alle 19.00 il laboratorio per bambini “Giochiamo alla moda”, a cura di Maria Dolores. Alle 20:00 contest di pezzi La Sfida, gara a colpi di rap con incursioni sonore a cura di dj Mista-D. Nel corso dell’evento si ripeterà il rituale di condivisione che dà la possibilità ai partecipanti di mangiare e bere insieme. Per partecipare come standisti è necessario prenotare uno spazio gratuito contattando il 3489847303 o il 3887924137.