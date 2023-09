Scoperte nel centro storico di Cosenza armi clandestine e droga

COSENZA – A Cosenza, nel centro storico, i carabinieri di Cosenza, durante un servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto e sequestrato contro ignoti, sul tetto di un’abitazione, 25 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e 11 grammi di hashish.

I militari hanno, inoltre, rinvenuto e sequestrato contro ignoti, abilmente occultate in un’intercapedine del tetto, una pistola semiautomatica cal. 7.65, marca “Zastava”, avente matricola abrasa, in perfetto stato d’uso, con colpo in canna e serbatoio inserito, contente 3 cartucce, 8 cartucce cal. 7,65, una pistola di tipo revolver cal. 7.65, priva di contrassegni matricolari, in buono stato d’uso e 5 cartucce cal. 7.65.

Le armi comuni da sparo clandestine e le sostanze stupefacenti saranno sottoposti ad accertamenti tecnici, per quanto riguarda le armi anche per verificare se siano state utilizzate per recenti fatti delittuosi.