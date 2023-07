Scopelliti a Cosenza ha presentato il suo libro “Io sono libero”

COSENZA – Giuseppe Scopelliti, con il suo libro, “Io sono libero”, scritto in un momento particolare della sua vita, ha fatto tappa a Cosenza. L’ex presidente della Regione Calabria sta girando il Paese in lungo e largo per ricordare i 4 anni e 7 mesi di reclusione che ha dovuto scontare per il reato di falso ideologico.

Una esperienza che lo ha segnato, come ha detto lo stesso e ”che segnano le persone che non si aspettano e che non hanno messo in preventivo una simile esperienza”. Un reato, il falso ideologico, che gli è stato riconosciuto quando era sindaco di Reggio Calabria, e per il quale nel nostro Paese è stato l’unico ad averlo scontato. In molti sostengono che senza questa condanna Scopelliti, l’enfant prodige della politica italiana, oggi poteva sedere in qualche ministero.