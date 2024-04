Scontro tra un’auto e una moto a Rende, una ragazza ferita e portata in ospedale

RENDE – Un violento incidente stradale si è verificato nel pomeriggio in contrada Vermicelli, nella zona tra Quattromiglia e Settimo, all’altezza dell’uscita che porta all’Unical. Secondo quanto emerso l’autovettura, una Mercedes condotta da un giovane, avrebbe svoltato in direzione Quattromiglia colpendo la moto che è finita rovinosamente sull’asfalto. Alla base dunque, ci sarebbe stata una mancata precedenza ma la ricostruzione della dinamica è al vaglio della Polizia municipale di Rende. Ad avere la peggio è stata la conducente della motocicletta che è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi. La circolazione sul tratto ha subito rallentamenti.

- Pubblicità sky-