- Advertisement -

RENDE (CS) – Tamponamento tra due auto questa mattina sulla statale 107 Silana-Crotonese in direzione Rende, tra Piano Monello e l’incrocio con lo stadio Lorenzon. Secondo cause ancora da accertare, in seguito allo scontro tra i due mezzi si sono creati disagi al traffico con lunghe code e traffico in tilt. Sul posto la polizia municipale per i rilievi del caso. Fortunatamente non si registrano feriti.