Scontro tra due auto e un furgone sulla 107 nei pressi del cimitero. Ferite quattro persone – FOTO

COSENZA – Una carambola che ha coinvolto due auto ed un furgone lungo la Statale 107 Silana Crotonese, tra il Cimitero di Cosenza e la base dell’elisoccorso in località Cannuzze. Incidente che ha provocato il ferimento lieve di quattro persone. Due di loro sono state portate all’Annunziata di Cosenza, per ulteriori accertamenti, da un equipaggio della Misericordia di Cosenza giunta sul posto per le operazioni di soccorso.

L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un furgone, una Fiat Punto e una Fiat Tipo. Nel momento dell’incidente l’asfalto era reso viscido dalla pioggia che sta cadendo a tratti dalla mattina in tutta la zona. Una di loro, dopo la carambola è finita contro il muro di contenimento della carreggiata. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 anche la Polizia per tutti i rilievi del caso. Si sono formate delle code in entrambe le direzioni