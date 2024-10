COSENZA – Un violento scontro tra due autovetture si è verificato questa mattina sulla statale 107 Silana Crotonese da Cosenza verso Rende, all’altezza del parco acquatico Santa Chiara. Secondo quanto si apprende, non ci sarebbero feriti gravi. Sul tratto interessato si registrano lunghe code e traffico in tilt in entrambi i sensi di marcia.

++In aggiornamento++