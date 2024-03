Scontri post derby, arresti convalidati. Due all’obbligo di firma in 6 tornano il libertà

COSENZA – Convalidati gli arresti per otto tifosi del Catanzaro. E’ giunta questa mattina l’attesa decisione del gip Sara Mazzotta in merito alle misure cautelari eseguite dopo gli scontri con la Polizia avvenuti a Cosenza domenica scorsa. Per due indagati è stato disposto l’obbligo di firma, mentre gli altri sei tornano in libertà. I supporters sono stati arrestati in flagranza differita ad opera degli uomini della Digos di Cosenza.

Le accuse, a vario titolo, sono di resistenza a pubblico ufficiale, devastazione, saccheggio, lesione aggravata, danneggiamento, violenza privata, lancio di materiale pirotecnico, porto d’armi. Le indagini sono coordinate dalle procure di Cosenza e Catanzaro. Gli indagati, al momento, sono in tutto 12. Ieri, il questore di Cosenza Giuseppe Cannizzaro ha emesso 9 provvedimenti Daspo nei confronti di appartenenti alla tifoseria cosentina per un totale di 27 anni.