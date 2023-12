Scomparso 80enne a Rende: carabinieri e protezione civile avviano le ricerche

QUATTROMIGLIA (CS) – È uscito questa mattina dalla sua casa a Quattromiglia di Rende in zona Villaggio Europa e non ha più fatto ritorno a casa. Si chiama Francesco Costabile l’80enne scomparso da diverse ore. I familiari, non vedendolo rientrare, hanno allertato carabinieri e protezione civile che nell’immediato hanno avviato le ricerche su tutto il territorio.

Il signor Costabile – dice il nipote a Quicosenza – aveva in un altro episodio smarrito la strada di casa per problemi di salute legati alla perdita di memoria. Francesco sarebbe uscito questa mattina per andare in macelleria e fare una passeggiata senza rincasare. L’80enne dovrebbe indossare una coppola e un giubbotto verde.

La famiglia chiede la massina partecipazione. Se qualcuno vedesse o riconoscesse dalla foto, Francesco, è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine.