Scompare l’architetto Sandro Adriano, storico dirigente del Comune di Cosenza

COSENZA – Il Sindaco Franz Caruso ha espresso, con l’Amministrazione comunale, profondo cordoglio per la scomparsa dell’architetto Sandro Adriano, storico dirigente del settore Urbanistica e dell’Ufficio del Piano del Comune di Cosenza, in pensione da diversi anni. “Un creativo nel senso più pieno del termine”. Così lo ha definito il Sindaco Franz Caruso nel suo messaggio di cordoglio.

“Dai modi gentili e garbati, Sandro Adriano ha rappresentato – ha detto ancora Franz Caruso – uno dei punti di riferimento importanti nella dirigenza di Palazzo dei Bruzi durante le sindacature comprese tra gli anni ’90 e il primo quinquennio del 2000. Sandro Adriano è stato non solo un professionista capace, ma anche un abile tessitore, nel campo dell’architettura, di buone relazioni che sapeva mantenere e vivificare. Fu emissario del Comune di Cosenza a Zurigo, nello studio di Santiago Calatrava, quando si trattò di definire gli ultimi dettagli del progetto del Ponte che l’architetto spagnolo stava mettendo a punto per la nostra città.

Durante la sindacatura di Giacomo Mancini e anche nella successiva di Eva Catizone – ricorda ancora Franz Caruso – il suo nome è associato a quasi tutta la progettazione del Comune di Cosenza. Un ruolo importante lo ebbe anche nella progettazione e successiva realizzazione delle opere finanziate con il programma europeo Urban che contribuirono a riqualificare e valorizzare, sul finire degli anni ’90, il centro storico della città attraverso il recupero e la rifunzionalizzazione di edifici importanti come l‘ex Albergo Bologna, Piazza Toscano, l’ex Municipio, divenuto poi la Casa delle Culture, così come dell’ex stazione ferroviaria di Piazza Matteotti. In questo triste momento – ha concluso Franz Caruso – esprimiamo le più sentite condoglianze ai figli e a tutti i familiari”.