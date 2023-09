Sciopero nazionale dei mezzi pubblici: ecco le corse dei bus garantite a Cosenza

COSENZA – Amaco informa la cittadianza che per venerdì 29 settembre 2023 è stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore del settore Trasporto Pubblico Locale dal coordinamento nazionale del sindacato U.S.B. – Lavoro Privato.

“Tale sigla sindacale non è presente nell’Azienda A.M.A.CO. S.p.A., – spiega l’azienda in una nota – ma singoli lavoratori e/o lavoratrici dell’Azienda, pur non essendo iscritti, potrebbero,

comunque, aderire allo sciopero.

In tal caso potrebbero verificarsi dei disagi per la conseguente soppressione di corse del servizio urbano che, ad oggi, non possono prevedersi. Si precisa che, a livello locale, sarà garantito il servizio nelle seguenti fasce orarie: MATTINA 5.00 ÷ 8.00 – SERA 18.00 ÷ 21.00″.