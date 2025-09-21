HomeArea Urbana

Schlein a Cosenza: «Calabria non è di serie B, servono sanità e lavoro dignitoso»

La segretaria del PD denuncia la carenza di medici e ambulanze, rilancia il diritto alla cura e propone salario minimo e nuove opportunità di lavoro per fermare l’emigrazione

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
COSENZA – “Si sa quali sono le condizioni degli ospedali in Calabria. Mancano medici e infermieri. E, purtroppo, mancano anche i medici sulle ambulanze e per questo motivo ci sono state delle tragedie vere. Quindi dobbiamo farci carico subito della richiesta dei calabresi di non essere considerati dei cittadini serie B, perché non lo sono. E quindi anche qui serve un salto in avanti della sanità pubblica per assicurare il diritto a curarsi a quei tanti calabresi che ci hanno rinunciato perché non se lo possono permettere”. Così Elly Sclhlein parlando con i giornalisti a Cosenza.

“Io ringrazio Pasquale Tridico – ha aggiunto – che ha messo al primo posto la sanità pubblica e ha messo insieme alla sanità anche il tema del lavoro. È importante sancire il diritto a restare, ma serve che ci siano opportunità di lavoro concrete. E in questa direzione vanno le proposte del nostro programma e, soprattutto, il contributo che ha portato il Partito democratico, che con le sue candidate e i suoi candidati vuole puntare sul salario minimo perché anche molti calabresi non arrivano nemmeno ai nove euro lordi all’ora e per noi questo è sfruttamento. Quindi, bisogna sancire un salario minimo regionale e poi puntare a sostenere le famiglie che fanno più fatica. Quelle a cui la destra che governava con Occhiuto e che governa da tre anni con Giorgia Meloni ha già voltato le spalle per la propria propaganda”.

Schlein: “Da Occhiuto un uso personale delle istituzioni”

“Noi vinciamo le elezioni quando siamo uniti. Quindi l’auspicio è quello di riuscire a segnare anche in Calabria una svolta. Sappiamo, comunque, che è una partita in salita, anche perché non doveva essere fatta adesso. Occhiuto, per il suo interesse personale, quando ha intuito che il resto del centrodestra voleva cambiarlo e non riconfermarlo, ha ritenuto di fare un uso personale dell’istituzioni e di fare partire una campagna elettorale quando non era il momento”. Lo ha detto Elly Schlein a Cosenza. “Ci siamo messi al lavoro sul programma – ha aggiunto – insieme ad una coalizione molto ampia e accanto a Pasquale Tridico, la persona più credibile e più competente che potevamo mettere a disposizione e che ha già dimostrato le sue capacità e la sua attenzione per le persone più deboli”.

