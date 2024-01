Schiaffi al dirigente scolastico Liceo Scorza, Trecroci: ‘aggredito per una questione banale’

COSENZA – Il dirigente scolastico del Liceo scientifico Scorza, Aldo Trecroci glielo aveva detto anche nei giorni scorsi al papà della studentessa che lo ha schiaffeggiato, che non sarebbe stato possibile inserire la figlia in quel percorso scuola lavoro, perché il gruppo era ormai al completo. Ad ogni modo avrebbe potuto frequentarne un altro ed equivalente. Una soluzione che non si sa per quale motivo, non ha accettato il papà della studentessa, tant’è che si è presentato nella stanza del dirigente e alla fine di un confronto molto acceso gli ha mollato un ceffone. E’ quanto sarebbe accaduto, secondo il racconto del dirigente scolastico ancora visibilmente scosso mentre parla ai nostri microfoni.

