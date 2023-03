Scarichi industriali a Rende, richieste le autorizzazioni a 58 aziende: ecco quali

RENDE (CS) – Continua senza sosta l’attività del catasto degli scarichi per la “Gestione tecnica, operativa ed amministrativa di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di Depurazione sito in contrada da Coda di Volpe del comune di Rende, nonché delle reti di collettamento consortile e opere annesse”.

Scarichi industriali, richieste le autorizzazioni a 58 aziende

Su indirizzo del Presidente del Consorzio Valle Crati Maximiliano Granata, il responsabile dell’ufficio tecnico Ing. Oreste Citrea richiederà alle seguenti aziende dell’area industriale del Comune di Rende (58) la produzione della documentazione relativa allo scarico in pubblica fognatura, onde evitare in mancanza dell’acquisizione della documentazione prescritta per legge in corso di validità l’adozione di provvedimenti di competenza.

“ERRE TRUCK S.R.L. – Rivenditore di auto, C.d.r. srl, ComData – Call Center, Sede GLS di Cosenza – Corriere, Domo Arreda Facile RENDE – Rivenditori di mobili per la casa, Centro Brico Lo Gatto – Rende – Negozio di bricolage, C.d.r.srl, Officina Gagliardi – Lavorazione dei metalli, Costruzioni Meccaniche Gagliardi C.M.G. Srl – Torneria, Cria srl – Fornitore di trattori e macchine agricole, Crisma Salotti – Tappezziere, Greco Salotti – Grossista di tessuti, Gagliardi Gaetano – Mobilificio, Profilgronda – Impresa di costruzioni, Fac Montaggi Industriali – Saldatore, Metaltrade Italia S.r.L. – Lavorazione metalli, Francesco Ricambi – Negozio di ricambi per auto usati, Arc S.r.l. – Negozio di ricambi per auto, Scarnati F.lli – Elettricità dal 1926 – Negozio di forniture elettriche, Co.ra.b. sas – Negozio di ricambi per auto, Padiglione LUCMAR sede concorsi – Allestimento fiere e manifestazioni, ARCO SERVICE SRL – Officina di riparazioni per camion, Ivs Italia Spa – Ufficio aziendale, Talento Cash and Carry Rende – Cash and carry, Cash & Carry Dal Gigante – Cash and carry, Ritacca Arredo Bar – Grandi impianti – Negozio di arredamento per bar e ristoranti, CLOR – Automazione e robotica, Imbalfox Srl – Ufficio aziendale, Parmalat Concessionaria Ricci Sas – Caseificio, Simet -, Mpm Delma Pubblicità – Agenzia di pubblicità, Galcov srl – Fornitore di prodotti per la pulizia, Ve.Bar Srl – Negozio di forniture idrauliche, GEADO S.R.L – Servizio municipale dei trasporti, Fratelli La Cava Sas – Negozio di stufe a legna, Ammirati Pasquale E Figli Snc – Negozio di articoli da regalo, Ammirati Michele & C. S.a.s. – Casalinghi, Punto Blu – Servizio di distribuzione, Leone trasporti – Servizi di trasporto, DREMA S.R.L. – Venditore di ricambi per auto, ITALFOOD – Distribuzioni Food&Beverage – Broker di prodotti alimentari, Italy Cash & Carry – Cash and carry, Mecar SpA Concessionaria IVECO – Sede di Rende – Concessionario di camion, COSMOBEVERAGE SRL – Distributore di birra, Europcar Rende – Agenzia di noleggio auto, Traditional Tattoo Supply – Negozio di tatuaggi e piercing Rende – Negozio per tatuaggi e piercing, Oliverio Distrubuzione Srl – Negozio di materiali da costruzione, Mirabelli Ricambi e Rettifiche – Servizio di affilatura, LAND ROVER – ALGIERI AUTO Srl – Concessionario auto, Fincons group s.p.a – Ufficio aziendale, Accueil Rende – Call Center, Isocasa Srl – Fornitore di materiali da costruzione, Prima Nautica – Fornitore di accessori nautici, A.V. Meccatronic s.r.l.s – Meccanico e assistenza automobili, Gazzetta Del Sud – Casa editrice di giornali, Conforti Ricambi Auto – Negozio di ricambi per auto, Pubbliturco S.r.l. – Serigrafia”.

“È evidente l’importanza di poter disporre di un catasto completo e sistematicamente aggiornato – dichiara il presidente del Consorzio Valle Crati Maximiliano Granata – tale da ottenere in tempo reale i dati relativi alla localizzazione degli insediamenti (agglomerati e stabilimenti), nonché alla qualità degli scarichi sul territorio, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati dal D.Lgs. 152/2006, riferiti ai singoli corpi idrici”.